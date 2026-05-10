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Contribuintes têm até domingo 10 para entrar no primeiro lote de restituição

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Contribuintes têm até domingo 10 para entrar no primeiro lote de restituição
Imposto De Renda 2026Retificação De DadosPrioridade No Pagamento De Restituição
📆5/10/2026 5:46 PM
📰cartacapital
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Com a vítima data limite para o envio da declaração do Imposto de Renda 2026, a Receita Federal anunciou que contribuintes que não enviarão sua declaração até o final do prazo, terão chance de entrar no primeiro lote de restituição, se atemparem os critérios estabelecidos pela legislação.

Contribuintes que ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026 têm até este domingo 10 para garantir a chance de entrar no primeiro lote de restituição.

O pagamento está previsto para o dia 29 de maio. A regra principal é simples. Quem declara primeiro, recebe primeiro, desde que não haja pendências. Erros ou inconsistências podem levar à chamada malha fina, o que adia o pagamento até a regularização.

Além da ordem de envio, alguns critérios aumentam a prioridade na fila de restituição. Entre eles estão o uso da declaração pré-preenchida e a opção por receber o valor via Pix. Quanto mais requisitos o contribuinte atender, maiores são as chances de receber já no primeiro lote

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Imposto De Renda 2026 Retificação De Dados Prioridade No Pagamento De Restituição Declaração Pré-Preenchida Pix

 

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