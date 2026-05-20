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Contraste entre Nova Lima e Ladainha nas avaliações do Índice de Progresso Social

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Contraste entre Nova Lima e Ladainha nas avaliações do Índice de Progresso Social
Índice De Progresso SocialCalculo Do Índice3 Áreas
📆5/20/2026 2:44 PM
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Minas Gerais é o único estado com cidades nos rankings de melhor e pior qualidade de vida no país, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) 2026. Nova Lima, na Grande BH, ocupa a sexta posição no ranking de melhor desempenho, com nota 71,22, enquanto Ladainha, no Vale do Mucuri, tem 47,58 pontos e está no 18º lugar entre as piores avaliações.

Fotos mostram imagem aérea de Nova Lima, na Grande BH, e via de Ladainha, no Vale do Mucuri — Foto: João Victor Moraes/Prefeitura de Nova Lima; Reprodução/Google Street View Minas Gerais é o único estado com cidades nos rankings de melhor e pior qualidade de vida no país, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) 2026.

A ferramenta avalia os municípios brasileiros com base em 57 indicadores, que medem necessidades básicas, bem-estar e oportunidades da população, em uma escala de 0 a 100. Conforme o indicador, Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ocupa a sexta posição na lista entre as melhores pontuações do IPS, com nota 71,22. Ladainha, no Vale do Mucuri, soma 47,58 pontos e está no 18º lugar entre as 20 localities com menor desempenho.

Neste caso, o primeiro lugar é o município com pior desempenho, e o 20º é o melhor entre os piores. Pontuações dos 20 municípios brasileiros com os desempenhos mais altos e mais baixos no IPS Brasil 2026, com exceção de Fernando de Noronha (PE) — Foto: Leonardo Milagres/g1 Minas No IPS 2025, Nova Lima estava na nona posição do ranking de melhor qualidade de vida, enquanto Ladainha não aparecia entre as cidades com menor pontuação.

O Índice de Progresso Social é elaborado a partir de uma parceria entre o Imazon, a Fundação Avina, a iniciativa Amazônia 2030, o Centro de Empreendedorismo da Amazônia e a Social Progress Imperative, com atualização anual. LEIA TAMBÉM: Vídeos em alta no g1 Entendendo o IPS 🔍 O progresso social é definido por sua capacidade de atender às necessidades humanas básicas, garantir qualidade de vida e ampliar oportunidades para que todos os indivíduos possam atingir seu potencial.

📈 Para calcular o índice, o IPS leva em consideração 57 indicadores sociais ou ambientais, com foco em resultados, uso de dados públicos confiáveis, atualizados e com ampla cobertura territorial. O objetivo é medir se os serviços públicos estão, de fato, sendo entregues aos cidadãos. 📊 A estrutura do Índice de Progresso Social possui três grandes áreas

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Índice De Progresso Social Calculo Do Índice 3 Áreas Indicadores Sociais Ou Ambientais Especificações E Foco Do Índice Parceria Entre Imazon Fundação Avina E Outras Entidades

 

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