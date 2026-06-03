Contag tem contrato com INSS restabelecido após operação da PF; oposição reage

Operação Sem Desconto investiga descontos indevidos em aposentadorias. Apesar de suspeitas, acordo entre INSS e Contag é mantido após reavaliação jurídica, mas oposição pede investigação e suspensão da parceria.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares ( Contag ) foi alvo da Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto , que investiga descontos indevidos na folha de pagamento de aposentados.
Historicamente ligada a membros do PT e a movimentos sociais de esquerda, a entidade nega as suspeitas de que dirigentes tenham lucrado ilegalmente com descontos associativos. O contrato de cooperação entre o INSS e a Contag, que havia sido rompido após investigações sobre fraudes na previdência, foi restabelecido por decisão da nova presidente do instituto, Ana Cristina Viana Silveira.
A reativação gerou forte reação da oposição: o senador Cabo Gilberto Silva (PL-PB) protocolou um Projeto de Decreto Legislativo para suspender a medida, e o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (PSD-MG), pediu investigação à Procuradoria-Geral da República, afirmando haver preocupação institucional pela retomada do acordo mesmo com operações policiais em curso. O INSS justificou a decisão com base em uma reavaliação jurídica, mencionando entendimento da Advocacia-Geral da União de que a proibição de parcerias com entidades que tenham membros de Poder ou dirigentes públicos só se aplica quando há transferência de recursos financeiros, o que não ocorre no caso.
A autarquia argumentou ainda que o acordo não prevê repasse de dinheiro e que sua manutenção é necessária para garantir a continuidade dos serviços previdenciários. A Contag, que nega qualquer irregularidade, volta a atuar em conjunto com o órgão federal após a reformulação da diretoria do INSS com a saída do ex-presidente Gilberto Waller Júnior em abril.
A operação, osArgumentsos da oposição e a defesa do INSS compõem um debate sobre legalidade e oversight em parcerias públicas com organizações da sociedade civil, especialmente em um contexto de histórico de suspeitas de fraude envolvendo descontos em benefícios previdenciários
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