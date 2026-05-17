Consumo Regular de Café Associado a Redução Significativa no Risco de Demência

Estudo abrangente com mais de 130 mil profissionais de saúde revela que beber de duas a três xícaras de café por dia pode diminuir em 35% as chances de desenvolver demência antes dos 75 anos.

O consumo de café é uma prática enraizada no cotidiano de bilhões de pessoas ao redor do globo, sendo frequentemente associado a um aumento imediato de alerta e energia.

No entanto, novas evidências científicas sugerem que os benefícios dessa bebida podem ir muito além de um simples despertar matinal, alcançando a proteção a longo prazo da função cognitiva. Um estudo monumental, que acompanhou mais de 130 mil profissionais de saúde nos Estados Unidos, trouxe à tona dados reveladores sobre a relação entre a ingestão regular de cafeína e a prevenção de doenças neurodegenerativas.

A pesquisa, que envolveu especificamente 131.821 enfermeiros e outros especialistas da área médica, monitorou os participantes por um período impressionante de até 43 anos, iniciando o acompanhamento quando estes se encontravam no início da quarta década de vida. Os resultados indicam que a ingestão diária de duas a três xícaras de café está associada a uma redução de 35% no risco de desenvolver demência antes dos 75 anos, destacando a importância de hábitos dietéticos consistentes na preservação da saúde mental durante o envelhecimento.

Durante o curso do estudo, observou-se que aproximadamente 8% da amostra, totalizando 11.033 pessoas, desenvolveram algum quadro de demência. O benefício mais acentuado foi notado em adultos com menos de 75 anos que consumiam entre 250 mg e 300 mg de cafeína diariamente. Para explicar tais achados, os pesquisadores recorreram a mecanismos biológicos complexos.

A cafeína atua como um antagonista da adenosina, uma substância química cerebral que, ao se ligar aos seus receptores, reduz a atividade de neurotransmissores essenciais como a dopamina e a acetilcolina. Com o avanço da idade e em quadros de declínio cognitivo, a atividade desses neurotransmissores tende a diminuir drasticamente. Ao bloquear a adenosina, a cafeína ajuda a manter esses sistemas ativos, promovendo a plasticidade sináptica e a eficiência da comunicação entre os neurônios.

Além disso, a bebida possui propriedades que auxiliam na regulação do metabolismo da glicose e na redução de processos inflamatórios no sistema nervoso central, fatores que são críticos para evitar a degeneração neuronal. Outro ponto fundamental destacado na publicação científica refere-se às placas amiloides, que são aglomerados de proteína beta-amiloide frequentemente encontrados no cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer e outras formas de demência.

O estudo revelou que indivíduos que mantiveram o hábito de consumir mais de duas xícaras de café por dia ao longo de suas vidas, e que não desenvolveram demência, apresentavam níveis significativamente menores dessas placas nocivas. Essa descoberta sugere que a cafeína pode ter um papel preventivo na formação dessas obstruções proteicas, que prejudicam a transmissão de sinais elétricos entre as células cerebrais.

Entretanto, os pesquisadores fizeram uma ressalva importante sobre a transição para o café descafeinado. Notou-se que muitas pessoas abandonam a cafeína devido a problemas de sono, hipertensão arterial ou arritmias cardíacas. Como essas condições clínicas estão, elas mesmas, ligadas a um maior risco de declínio cognitivo, a mudança para o descafeinado pode ser um marcador de saúde precária, e não a causa da perda de proteção cerebral.

Em suma, a pesquisa reforça a ideia de que pequenas intervenções diárias, como a escolha de uma bebida estimulante, podem ter impactos profundos na arquitetura cerebral a longo prazo. Embora o café não seja uma cura definitiva, ele se apresenta como um aliado potente no combate ao envelhecimento precoce do cérebro.

É essencial, contudo, que o consumo seja moderado e adaptado às necessidades individuais, evitando excessos que possam prejudicar o sono ou a pressão arterial, buscando sempre o equilíbrio necessário para que os benefícios neuroprotetores da cafeína superem quaisquer possíveis efeitos colaterais. A ciência continua a desvendar os mistérios do cérebro humano, e a simplicidade de uma xícara de café como escudo contra a demência demonstra que a prevenção muitas vezes reside nos hábitos mais cotidianos





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