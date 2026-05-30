Consumo das famílias cresce pelo 19º trimestre consecutivo e impulsiona PIB em 2026

A economia brasileira expandiu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, com destaque para o consumo das famílias, que registrou alta pelo 19º trimestre seguido, e para os investimentos, que tiveram o melhor resultado em cinco anos. A agropecuária e algumas indústrias also contribuíram, mas as exportações caíram devido a tensões geopolíticas.

O consumo das famílias registrou crescimento de 1% no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o quarto trimestre de 2025, segundo dados divulgados pelo IBGE .

Esta foi a 19ª alta trimestral consecutiva na comparação frente ao trimestre anterior, uma sequência inédita na série histórica das Contas Nacionais, que tem início em 1996. Apesar de alguns incrementos terem sido próximos à estabilidade - três taxas de 0,1% e duas de 0,3% -, a sucessão de crescimentos é notável. A última queda trimestral do PIB ocorreu no segundo trimestre de 2021 (-0,7%).

O PIB total expandiu 1,1% no primeiro trimestre, quase quatro vezes o ritmo observado no quarto trimestre (0,3%). No acumulado dos 12 meses até março de 2026, a taxa foi de 1,8%, após uma queda no quarto trimestre de 2025. Em 2025, a expansão anual havia sido de 2,3%, enquanto em 2020, primeiro ano da pandemia, a economia recuou 3,3%.

A análise por segmento revela que a indústria extrativa (+3,6%) e a indústria da construção (+2,9%) foram os principais motores positivos, enquanto a indústria de transformação quase estagnou (+0,1%). O setor de serviços cresceu 0,5%, com destaque para informação e comunicação (+2,4%) e atividades imobiliárias (+1,2%).

Por outro lado, transporte, armazenagem e correio (-0,7%) e atividades financeiras e de seguros (-0,6%) registraram recuo. A agropecuária também contribuiu com alta de 2%, impulsionada pela colheita de soja e pelas atividades de bovinos e aves. Os investimentos, medidos pela Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), dispararam 3,5% no trimestre, o melhor desempenho em cinco anos.

Entretanto, essa alta praticamente compensou a queda de 3,4% vista no trimestre anterior. De acordo com Ricardo Montes de Moraes, coordenador de Contas Nacionais do IBGE, o investimento teve contribuição significativa para o crescimento. O consumo das famílias, que avançou 1%, foi sustentado por um ambiente de renda do trabalho em alta, reajuste real do salário mínimo e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Programas de transferência de renda e um mercado de trabalho aquecido também elevaram a demanda. Em contrapartida, as exportações sofreram forte queda no primeiro trimestre, registrando o pior desempenho em mais de um ano. Esse resultado ocorreu em meio a um cenário internacional turbulento, com a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã a partir de fevereiro, o que desorganizou cadeias globais de insumos e afetou negócios brasileiros.

A despeito do bom desempenho doméstico, a retração nas vendas externas alerta para vulnerabilidades externas que podem comprometer a trajetória de crescimento futuro da economia brasileira





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