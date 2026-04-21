Consuelo Porras fora da corrida pela Procuradoria-Geral na Guatemala

A atual procuradora-geral da Guatemala, Consuelo Porras, opositora do governo de Bernardo Arévalo, fracassou em sua tentativa de reeleição, marcando um ponto de virada para a democracia do país.

O presidente da Guatemala , Bernardo Arévalo , conquistou uma vitória política significativa nesta segunda-feira, após a atual procuradora-geral e principal opositora do governo, Consuelo Porras , perder a sua batalha pela reeleição no país. A controvertida figura, cujo mandato tem sido marcado por intensas tensões democráticas, deverá entregar o cargo no próximo mês, uma vez que ficou fora da lista final de candidatos que disputam a liderança do Ministério Público para o período de 2026-2030.

Uma comissão de postulação, composta por reitores de faculdades de Direito, representantes da Ordem dos Advogados e presidida por uma magistrada da Corte Suprema de Justiça, votou na lista de finalistas que será enviada ao presidente. Porras foi eliminada após quatro rodadas de votação, nas quais acumulou nove votos contra e apenas seis a favor, refletindo o profundo receio que sua gestão desperta nos setores jurídicos e sociais. Javier Monterroso, doutor em direito constitucional e ex-secretário privado do Ministério Público, ressaltou que, embora Porras ainda possa recorrer juridicamente contra a decisão, o cenário é de derrota política clara. Entre os nomes selecionados para compor a lista final estão Beyla Adaly Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Julio Rivera Clavería, César Augusto Ávila Aparicio, Zoila Tatiana Morales Valdizón e Néctor Guilebaldo de León Ramírez. Caberá agora ao presidente Arévalo escolher o sucessor, encerrando um longo e desgastante confronto com uma procuradora frequentemente acusada de perseguir vozes dissidentes e de agir como um braço político de elites tradicionais contra o atual governo. Arévalo não poupou críticas, afirmando recentemente que não existe perfil menos idôneo para o cargo do que o de Porras, descrevendo sua permanência como uma ameaça real à estabilidade da nação. Desde que Arévalo venceu as eleições, Porras utilizou o aparato judicial para tentar impedir a transição de poder, movendo processos contra o Movimento Semilla e promovendo ações administrativas que visavam asfixiar a administração pública. Sua gestão, iniciada em 2018 e reforçada durante o governo de Alejandro Giammattei, ficou marcada pelo desmantelamento da Procuradoria Especial contra a Impunidade e pela criminalização sistemática de juízes, jornalistas e ativistas de direitos humanos. A atuação de Porras a tornou alvo de sanções por parte de mais de 40 países, que a acusam de minar os pilares democráticos guatemaltecos. Com a recente série de reveses judiciais, incluindo a anulação de ordens de captura contra figuras internacionais e a resistência de órgãos eleitorais às investidas do Ministério Público, a saída de Consuelo Porras representa um alívio para a democracia local. A transição que se avizinha é vista por analistas como um passo crucial para restaurar a confiança nas instituições, que foram seriamente abaladas por anos de abuso de poder e instrumentalização da justiça para fins de perseguição política e proteção de interesses espúrios





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