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Consistência é a chave: especialistas destacam o melhor horário para praticar exercícios físicos

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Consistência é a chave: especialistas destacam o melhor horário para praticar exercícios físicos
Exercícios FísicosConsistênciaHorário Ideal
📆4/30/2026 8:15 AM
📰JornalOGlobo
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Especialistas em saúde e exercícios físicos destacam que a regularidade é mais importante do que o horário para obter benefícios com a prática de atividades físicas. Estudos mostram que a manhã pode ser ideal para perda de peso, enquanto a tarde pode ser melhor para controle do açúcar no sangue. No entanto, o segredo está em encontrar um horário que se encaixe na rotina e possa ser mantido de forma consistente. Dicas de especialistas incluem ajustar gradualmente o horário de sono, buscar exposição à luz pela manhã e estabelecer metas realistas.

Especialistas em saúde e exercícios físicos destacam que o momento mais eficaz para praticar atividades físicas é aquele em que a pessoa consegue mantê-las de forma consistente.

Embora existam estudos que apontem benefícios específicos em diferentes horários do dia, como maior perda de peso pela manhã ou melhor controle do açúcar no sangue à tarde, a regularidade é o fator mais importante para obter resultados duradouros. A fisiologista do exercício Ciarán Friel, que atualmente trabalha no Instituto para Pesquisa Médica Feinstein, em Nova York, compartilha sua experiência pessoal, destacando que, mesmo com uma rotina de trabalho sedentária, é possível encontrar tempo para se exercitar com planejamento e disciplina.

Friel sugere que as manhãs são ideais para a maioria das pessoas, pois nesse período há menos interferências externas, como compromissos profissionais ou sociais. No entanto, acordar cedo e iniciar uma rotina matinal de exercícios exige preparo e adaptação gradual.

A neurocientista Kimberly Fenn, da Universidade Estadual de Michigan, explica que o corpo humano funciona em um ciclo circadiano de aproximadamente 24 horas, que regula não apenas o sono, mas também a temperatura corporal, a fome e a produção de hormônios. Para quem deseja se exercitar pela manhã, é essencial ajustar gradualmente o horário de sono, pois uma mudança brusca pode dificultar o despertar.

Fenn recomenda que as pessoas comecem a dormir mais cedo, reduzindo o horário de sono em pequenos incrementos, como 15 minutos por dia, até atingir o objetivo desejado. Além disso, a exposição à luz pela manhã, seja natural ou artificial, ajuda a regular o ciclo circadiano, reduzindo a produção de melatonina, o hormônio responsável pelo sono. O psicólogo de exercícios Shawn Youngstedt, da Universidade Estadual do Arizona, reforça que a consistência é a chave para o sucesso.

Muitas pessoas, segundo ele, só conseguem se exercitar pela manhã porque, durante o dia, surgem imprevistos que atrapalham a rotina. Para quem busca criar um hábito matinal sustentável, é importante estabelecer metas realistas, evitar distrações e tornar a atividade física algo prazeroso. Um estudo conduzido por Youngstedt e sua equipe mostrou que até mesmo exercícios realizados no início da tarde podem ajudar a ajustar o ciclo circadiano, facilitando o despertar mais cedo no dia seguinte.

Portanto, a mensagem principal é que o melhor horário para se exercitar é aquele que se encaixa na rotina de cada pessoa, desde que seja mantido de forma regular. A alimentação também desempenha um papel crucial na saúde e no desempenho físico. O oncologista Antonio Carlos Buzaid alerta que cerca de 30% dos casos de câncer estão relacionados à dieta, reforçando a importância de uma alimentação equilibrada em conjunto com a prática de exercícios.

Em resumo, a consistência e a adaptação gradual são essenciais para quem deseja incorporar a atividade física à rotina diária, independentemente do horário escolhido

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