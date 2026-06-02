Conselho Municipal de Saúde de Itaboraí divulga lista de entidades aptas e inaptas para eleição do quadriênio 2026-2030

O Conselho Municipal de Saúde de Itaboraí publicou a relação de entidades habilitadas e inabilitadas para o processo eleitoral que definirá a composição do colegiado para o período 2026-2030. De 22 entidades aptas, cinco representam profissionais de saúde e 17 os usuários do SUS. Seis entidades foram consideradas inaptas e podem recorrer nos dias 2 e 3 de junho. A eleição ocorre em 17 de junho.

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Itaboraí , na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, divulgou na última segunda-feira, dia 1º de junho de 2026, a relação oficial das entidades consideradas aptas e inaptas para participar do Processo Eleitoral que definirá a composição do colegiado para o quadriênio 2026-2030.

A divulgação ocorre após análise criteriosa realizada pela Comissão Provisória Eleitoral, conforme previsto no Regimento Interno do processo, que foi publicado em Diário Oficial no dia 20 de maio de 2026. O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado permanente e deliberativo que atua na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas de saúde, garantindo a participação da sociedade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

A eleição é um momento crucial para fortalecer o controle social e assegurar que a voz da comunidade seja ouvida nas decisões sobre a saúde pública local. Ao todo, 22 entidades foram consideradas aptas a participar da eleição, sendo cinco representantes do segmento de Profissionais de Saúde e 17 representantes do segmento de Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre as entidades habilitadas estão associações comunitárias, entidades de classe, organizações sociais, instituições religiosas e sindicatos, que atenderam a todos os critérios estabelecidos pelo regimento eleitoral. A diversidade de entidades aptas demonstra o amplo espectro de atores sociais envolvidos na defesa do direito à saúde. Vale destacar que a participação das entidades é fundamental para garantir a representatividade e o fortalecimento do controle social na saúde pública municipal.

A comissão também informou que seis entidades do segmento Usuário foram consideradas inaptas nesta etapa inicial do processo. As razões para a inaptidão incluem o não atendimento de requisitos previstos no Regimento Interno, como ausência de participação na XIII Conferência Municipal de Saúde, mandatos de diretoria vencidos ou pendências na apresentação de documentos obrigatórios. Essas entidades terão a oportunidade de regularizar sua situação por meio de recurso, conforme o cronograma oficial.

Conforme o cronograma divulgado, as entidades que desejarem contestar o resultado da análise poderão apresentar recurso presencialmente na sede do Conselho Municipal de Saúde de Itaboraí, localizada na Rua Prefeito João de Oliveira, 100, Centro, nos dias 2 e 3 de junho de 2026, no horário das 9h às 17h. Não serão aceitas documentações protocoladas após o prazo estabelecido, sob hipótese alguma.

Após a fase recursal, a homologação definitiva das entidades aptas será publicada no dia 11 de junho de 2026. Já a Plenária de Eleição está marcada para o dia 17 de junho de 2026, quando serão escolhidos os representantes que irão compor o Conselho Municipal de Saúde durante o próximo quadriênio.

A análise dos recursos ocorrerá entre os dias 8 e 10 de junho, e a divulgação das entidades oficialmente eleitas está prevista para o dia 19 de junho de 2026. O processo eleitoral segue todas as diretrizes legais e busca garantir a transparência e a legitimidade da escolha dos conselheiros.

A participação ativa da sociedade civil nesse processo é essencial para o fortalecimento do SUS, pois os conselhos de saúde são espaços democráticos onde a população pode influenciar diretamente as políticas de saúde. Itaboraí, que completou 193 anos de fundação recentemente, tem na saúde pública um dos pilares de sua gestão, e a eleição do CMS reflete o compromisso do município com a participação popular.

O prefeito Marcelo Delaroli tem destacado a importância de eventos que valorizem a comunidade, e a eleição do conselho se insere nesse contexto de engajamento cívico. Portanto, é fundamental que todas as entidades habilitadas compareçam à plenária e exerçam seu direito de voto, contribuindo para a construção de um sistema de saúde mais justo e eficiente para todos os cidadãos itaboraenses





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