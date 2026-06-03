Conselho do Rioprevidência aprova nomeação de novo diretor de investimentos em meio a escândalo do Banco Master

Márcio Ramos, servidor de carreira com 15 anos de autarquia, foi escolhido para comandar a área de investimentos em reunião do Conad. Nomeação depende de aprovação do governador interino Ricardo Couto e ocorre apósinvestigações da PF sobre aportes bilionários no Banco Master na gestão Cláudio Castro.

O Conselho de Administração do Rioprevidência ( Conad ) aprovou, em reunião realizada na última quarta-feira, 27, a indicação de Márcio Ramos para o cargo de diretor de investimentos da autarquia.

A escolha foi unânime e depende agora da aprovação do governador em exercício, Ricardo Couto. Márcio Ramos é servidor de carreira do próprio Rioprevidência, com 15 anos de atuação, aprovado em concurso público para o cargo de Especialista em Previdência. Ele possui formação em engenharia de comunicações e MBA em Engenharia de Produção, com ênfase em Finanças, Investimentos, Gestão e Estratégia pela UFF.

A nomeação ocorre em um contexto de grande turbulência política e investigações envolvendo aportes bilionários realizados pelo fundo de previdência estadual no Banco Master. Na gestão do governador Cláudio Castro (PL), o Rioprevidência investiu mais de R$ 3 bilhões na instituição financeira, o que motivou a abertura de inquérito pela Polícia Federal e colocou sob suspeita a relação próxima entre o governo e o banco, especialmente com o empresário Daniel Vorcaro.

A reunião do Conad contou com a presença do diretor-presidente da autarquia, Felipe Derbli, que é procurador do estado e foi nomeado pelo atual governador, Ricardo Couto. Também estiveram presentes o secretário de Estado de Fazenda, Guilherme Mercês, e o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Rafael Ventura, ambos indicados por Couto. Em sua fala durante a sessão, Derbli destacou que as nomeações seguem um perfil estritamente técnico e reforçou o compromisso da Diretoria Executiva com a transparência.

Ele afirmou que a gestão atua de portas abertas e que tudo o que não for protegido por sigilo legal será tornado público. O diretor-presidente aproveitou para apresentar um balanço das ações em curso pela administração atual. Entre as prioridades está a recuperação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), documento essencial para a liberação de verbas federais.

Outro ponto destacado foi a elevação do nível de adesão do Rioprevidência ao Programa Pró-Gestão do Ministério da Previdência, que agora alcançou a categoria máxima. Além disso, foi anunciado um estudo para reduzir os valores do Fundo Administrativo, que custeia despesas de pessoal e custeio da própria autarquia. O objetivo é realocar esses recursos para o pagamento de benefícios previdenciários. Foram citadas ainda medidas adicionais de preservação do patrimônio e gestão de risco do fundo.

A nomeação de Márcio Ramos, um servidor técnico e com longa trajetória interna, parece sinalizar uma tentativa de recompor a credibilidade da instituição após o escândalo dos investimentos no Banco Master, que gerou forte comoção social e pressão do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas do Estado. Espera-se que sua gestão à frente da área de investimentos priorize a segurança e a rentabilidade, seguindo preceitos de governança e compliance, para evitar novos desgates políticos e garantir a sustentabilidade do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Rio de Janeiro





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