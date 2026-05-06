Conselho de Ética da Câmara suspende mandatos de três deputados por obstrução legislativa

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu suspender por 60 dias os mandatos dos deputados Marcos Pollon, Marcel van Hattem e Zé Trovão por condutas que interromperam o processo legislativo durante protestos em agosto de 2025. Os parlamentares podem recorrer da decisão.

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu, nesta terça-feira (5), suspender por dois meses (60 dias) os mandatos dos deputados Marcos Pollon (PL-MS), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC).

A punição se refere à conduta dos parlamentares durante a ocupação da Câmara em agosto de 2025, quando protestaram contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os deputados ainda podem recorrer da decisão à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no prazo de cinco dias úteis, contados a partir da publicação no Diário da Câmara.

A decisão foi tomada com a aprovação do parecer do deputado Moses Rodrigues (União Brasil-CE), com 13 votos favoráveis e 4 contrários no caso de Pollon e de Van Hattem, e 15 a 4 no caso de Zé Trovão. No relatório apresentado na semana passada, o relator argumentou que a medida é necessária para deixar claro que o Parlamento não tolera condutas que busquem interromper o processo legislativo.

Segundo as acusações, Pollon teria se sentado na cadeira da Presidência; Van Hattem, ocupado um assento na Mesa para bloquear o acesso; e Zé Trovão, impedido fisicamente a subida do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), à cadeira da Presidência. Os parlamentares afirmaram que o processo tem motivação política e classificam a medida como perseguição. Também declararam que irão recorrer da decisão.

Entre os dias 5 e 6 de agosto de 2025, deputados da oposição paralisaram o funcionamento da Câmara em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os parlamentares envolvidos na obstrução, que também atingiu o Senado, pressionaram pela votação de um projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, o que poderia beneficiar o ex-mandatário.

Eles também defenderam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, relator de processos contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), e o fim do foro privilegiado. Na ocasião, Motta advertiu que o bloqueio das atividades poderia resultar na suspensão de mandatos e afronta à institucionalidade do Legislativo. Além dos três processos analisados nesta terça-feira (5), a direção da Câmara já havia aplicado censura escrita a 14 parlamentares envolvidos no motim.

A decisão do Conselho de Ética reflete a tensão política no país, especialmente em relação às investigações sobre os atos de 8 de janeiro e a postura de Bolsonaro. A suspensão dos mandatos é vista por alguns como uma medida necessária para preservar a ordem institucional, enquanto outros a consideram um abuso de poder. A disputa judicial e política deve continuar nos próximos dias, com os parlamentares envolvidos buscando reverter a decisão





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