Conselho de Ética da Câmara aprova suspensão de 60 dias para deputado Marcos Pollon por quebra de decoro

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou parecer que recomenda a suspensão de 60 dias do deputado Marcos Pollon (PL-MS) por quebra de decoro parlamentar. A decisão ainda precisa ser confirmada pelo plenário da Casa.

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) enfrenta a possibilidade de suspensão de seu mandato por 60 dias, após o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovar parecer que recomendou a penalidade por quebra de decoro parlamentar .

A decisão, no entanto, ainda precisa ser analisada e votada pelo plenário da Casa, o que pode alterar ou até anular a suspensão. O episódio que originou o processo ocorreu no ano passado, quando Pollon dirigiu ofensas verbais ao presidente da Câmara, Arthur Lira (MDB-AL), durante uma discussão relacionada à pauta de projetos, incluindo um que previa anistia para condenados pelos atos de 8 de Janeiro.

O conselho aprovou o relatório por maioria, com votos favoráveis de nove dos quinze membros. O pedido inicial era por um afastamento de 90 dias, mas o relator, deputado Leur Lomanto Jr. (MDB-BA), reduziu o período para 60 dias, considerando a gravidade das declarações, mas também a história parlamentar do acusado.

Além de Pollon, outros deputados envolvidos em incidentes distintos também foram punidos pelo colegiado, demonstrando uma postura mais rigorosa do conselho em relação a condutas consideradas incompatíveis com o exercício do mandato. Pollon, por sua vez, negou ter cometido qualquer excesso e afirmou que suas palavras foram tiradas de contexto. Ele declarou que estava apenas cobrando o cumprimento de promessas de pautar projetos de seu interesse e que a reação foi provocada por um suposto desgaste nas relações internas.

O deputado anunciou que vai recorrer da decisão no próprio conselho e, se necessário, judicialmente. A suspensão, se confirmada pelo plenário, representará um afastamento temporário das atividades parlamentares, com perda de parte dos salários e direitos, embora o cargo em si não seja cassado. A expectativa agora é pela definição da data de votação no plenário, que deve ocorrer nas próximas semanas, e também pela análise de outros processos semelhantes que estão em tramitação





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