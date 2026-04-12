Conselho de Estado solicita maior rigor em regularização de migrantes na Espanha

O Conselho de Estado espanhol manifesta preocupações sobre o projeto de regularização de migrantes, pedindo mais rigor na comprovação de antecedentes criminais e na exclusão de certas categorias do processo.

O Conselho de Estado, em seu parecer sobre o projeto extraordinário de regularização de migrantes, solicita ao Governo maior rigor na demonstração dos antecedentes criminais dos potenciais beneficiários das novas permissões de residência na Espanha .

O procedimento, afirma, “deverá ser suspenso” caso não haja relatórios sobre o histórico criminal do migrante.<\/p>

O Ministério do Interior já havia solicitado isso ao Ministério da Imigração, este último encarregado de redigir a legislação, que é mais branda neste aspecto, pois prevê a continuidade do processo mesmo que o estrangeiro não consiga obter esses documentos em seu país de origem. Basta, segundo o texto, apresentar uma declaração de responsabilidade sobre a inexistência de antecedentes criminais. O texto legal também estabelece que, se houver antecedentes criminais suscetíveis de cancelamento na Espanha, o interessado deverá solicitar ao Ministério da Presidência o referido cancelamento. Isso, ressalta o Conselho de Estado, não se compatibiliza com o que é declarado na norma, na qual se manifesta a vontade de não solicitar aos migrantes aqueles documentos que já estão em posse da Administração e, ademais, diz o parecer, “pode ter consequências processuais dificilmente compatíveis com os exigentes prazos previstos para a tramitação dos processos”, 15 dias para a admissão e três meses para a conclusão do processo.<\/p>

O projeto prevê duas exceções que isentariam da apresentação dos antecedentes criminais, com as quais o parecer do Conselho de Estado também não concorda. A primeira é que o requerente tenha permanecido na Espanha por cinco anos anteriores ao pedido de regularização; e a segunda é que, nesse período, já tenha apresentado em alguma ocasião um documento que comprove que não cometeu crimes. No primeiro caso, diz o Conselho, é praticamente impossível demonstrar a permanência na Espanha durante esse tempo, visto que se trata de pessoas que estiveram no país de forma irregular. A segunda exceção também apresenta inconvenientes óbvios, uma vez que o estrangeiro poderia ter demonstrado não ter cometido crimes no primeiro dos cinco anos e tê-los cometido posteriormente na Espanha ou em outro lugar, explica o parecer. Por tudo isso, afirma, “deve-se conceder a máxima prioridade a uma rigorosa comprovação da ausência de antecedentes criminais em terceiros países”. E consideram que devem “ser suprimidas as duas exceções”.<\/p>

O Ministério do Interior também objetou o uso de passaportes, cédulas de inscrição ou títulos de viagem vencidos como prova de que o estrangeiro permaneceu na Espanha por cinco meses antes de seu pedido de regularização, um dos requisitos para acessá-la. O Conselho de Estado concorda e pede à Imigração que “exclua” do processo aqueles que não possuam os referidos documentos em vigor. Recorda que a Administração tem a obrigação de fornecer documentos a quem vive na Espanha, portanto, deveriam fazê-lo agora, algo praticamente impossível se quiser ser realizada em tempo hábil uma regularização em massa — esperam-se 750.000 pedidos — que, ademais, tem posto em evidência as dificuldades de “atender e processar adequadamente, em tempos muito breves, um previsível e imenso número de pedidos”.<\/p>

O parecer do Conselho também solicita a exclusão deste processo daquelas pessoas que solicitaram a apatridia, ou seja, aquelas que não são reconhecidas como nacionais em nenhum Estado. O Conselho entende que essas pessoas estão se misturando com aqueles que solicitaram Proteção Internacional, duas circunstâncias distintas no ordenamento jurídico espanhol. O Ministério do Interior já havia solicitado isso à Imigração, mas o departamento dirigido por Elma Saiz respondeu que estavam sendo exigidos os mesmos requisitos de regularização para os apátridas e para aqueles que solicitam asilo, uma resposta que não é suficiente para o Conselho de Estado.<\/p>

O Governo calculou que cerca de meio milhão de migrantes terão acesso final a esta regularização extraordinária, e isso se deve ao fato de que o processo inclui também cerca de 300.000 pessoas que solicitaram proteção internacional ao chegarem à Espanha. Trata-se, nesses casos, daqueles que fogem de situações de violência ou discriminação em seus países, que comprometem suas vidas, entre eles, milhares de malineses, por exemplo. O gargalo que se formou na Administração para processar esses pedidos impulsiona muitos deles a optarem pela via da regularização para formalizar sua estadia na Espanha. Mas aqueles que assim decidirem terão que renunciar à proteção internacional, que é mais garantista. A Comissão Espanhola de Ajuda ao Refugiado apresentou objeções a isso, e o Conselho de Estado endossa as críticas porque renunciar à proteção por um processo que tem um caráter excepcional e que pode ser negado, “pode perturbar gravemente a tramitação de procedimentos de proteção internacional em andamento”.<\/p>





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