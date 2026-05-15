Conselho criado para analisar operações de mineração aprovadas pela Câmara

A criação do conselho com o objetivo de analisar operações de mineração aprovadas pela Câmara dos Deputados tem gerado expectativas sobre a intervenção estatal e a segurança energética, em um panorama internacional marcado por disputas por minerais estratégicos e aos afazeres entre os presidentes Lula e Trump.

A criação de um conselho responsável por analisar operações de aprovadas pela Câmara dos Deputados causou alvoroço em meio ao avanço das disputas globais por minerais estratégicos e às vésperas do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

Esse conselho ainda aguarda despacho no Senado e deve ser analisado pelos parlamentares nos próximos dias. Embora haja espaço para flexibilização das regras, existe consenso em torno da manutenção do colegiado, por intermédio do texto aprovado pela Câmara que atribui essa tarefa ao Conselho de Mineração e Comercialização do Estado (CMCE). O conselho será responsável por analisar operações que envolvam transferência de controle de empresas, acordos internacionais e cessão de ativos minerais críticos pertencentes à União





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