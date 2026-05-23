Conselheira Tutelar Patrícia Félix Sufre Atacões e ameaças após atuar em denúncias contra líder de grupo alegadamente ligado a ações de vigilante

A conselheira tutelar Patrícia Felix relata que passou a viver sob ameaças, ofensas e ataques após atuar no encaminhamento de denúncias contra William Correia da Silva Junior, líder de um grupo chamado ‘Anjos da Guarda Vigilância Comunitária’ (AGVC). As ameaças começaram após uma decisão judicial que proibiu o indivíduo de promover ou incentivar ações de vigilante envolvendo crianças e adolescentes. Segundo Patrícia, as ameaças se intensificaram após publicações feitas nas redes sociais criticando a atuação do Conselho Tutelar e do Ministério Público em casos de violência contra crianças e adolescentes. Entre as ameaças, ela citou mensagens como ‘tem que invadir a casa dela e tocar fogo em tudo’, ‘não é possível que alguém não atropele ela atravessando a rua’, ‘maldita desgraçada’, ‘piranha vagabunda’ e ‘sou o primeiro a torcer para que ela sofra nas mãos desses vermes’. Patrícia recebe ameaças por defender o papel do Conselho Tutelar em proteger crianças e adolescentes, e considera que as pessoas precisam ser responsabilizadas por seus atos.

O texto é um relatório com informações sobre as ameaças, ataques e perseguições sofridas por uma conselheira tutelar, Patrícia Felix, após atuar no encaminhamento de denúncias contra o indivíduo William Correia da Silva Junior, apontado como líder de um grupo alegadamente ligado a ações de vigilante com crianças e adolescentes.

Patrícia registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) devido às ameaças, ameaçadas de morte, difamações e ataques de prejuízos pessoais





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