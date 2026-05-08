Conmebol cancela partida Flamengo-Independiente de Medellín por falta de segurança

A Conmebol, organização do torneio, decidiu cancelar a partida entre Independiente de Medellín x Flamengo, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, por falta de segurança. Torcedores do clube da casa protagonizaram protestos violentos, com uso de bombas, sinalizadores e lasers, aos 3 minutos, a arbitragem interrompeu o jogo, e os times voltaram para os vestiários. O cancelamento ocorreu após 1h15 de paralisação. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, disse esperar que o clube colombiano seja punido com o W.O., como aconteceu com o Fortaleza, também na Libertadores, em 2025.

A Conmebol decidiu cancelar a partida entre Independiente de Medellín x Flamengo , no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, por falta de segurança . Torcedores do clube da casa protagonizaram protestos violentos, com uso de bombas, sinalizadores e lasers, aos 3 minutos, a arbitragem interrompeu o jogo, e os times voltaram para os vestiários.

O cancelamento ocorreu após 1h15 de paralisação. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, disse esperar que o clube colombiano seja punido com o W.O. , como aconteceu com o Fortaleza, também na Libertadores, em 2025. A Conmebol, organizadora do torneio, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido





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