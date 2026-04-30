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Congresso se prepara para novo revés ao governo com votação da dosimetria das penas

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Congresso se prepara para novo revés ao governo com votação da dosimetria das penas
Dosimetria Das PenasSTFJorge Messias
📆4/30/2026 7:11 AM
📰CNNBrasil
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A derrota da indicação de Jorge Messias ao STF aumenta a expectativa de que o veto presidencial ao projeto de lei da dosimetria seja derrubado pelo Congresso, beneficiando réus e condenados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro.

A recente derrota da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ) intensificou as expectativas de um novo revés para o governo federal no Congresso Nacional .

Parlamentares tanto da base governista quanto da oposição convergiram na avaliação de que o Palácio do Planalto enfrentará dificuldades adicionais na aprovação de suas pautas. O foco central do debate, nesta quinta-feira, é o veto presidencial ao projeto de lei que trata da dosimetria das penas, agendado para análise em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal às 10h.

A oposição, confiante em sua força numérica, afirma possuir votos suficientes para derrubar o veto, com uma margem considerável de segurança. Essa determinação é impulsionada, em grande parte, por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e segmentos do Centrão, que defendem a revisão e redução das penas aplicadas a Bolsonaro e a outros indivíduos condenados por envolvimento na trama golpista dos atos de 8 de janeiro.

O projeto de lei da dosimetria, em sua essência, busca estabelecer critérios claros e definir percentuais mínimos para o cumprimento da pena e a progressão de regime prisional. O objetivo é proporcionar maior previsibilidade e uniformidade no sistema penal, evitando interpretações subjetivas e garantindo a aplicação justa da lei.

O relator do projeto, deputado Paulinho da Força, enfatizou a compatibilidade da remição da pena – a redução do tempo de prisão por meio de trabalho ou estudo – com o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, buscando evitar potenciais questionamentos sobre a segurança jurídica da medida. Paulinho da Força estima que o projeto contará com o apoio de 300 deputados e 50 senadores, o que seria suficiente para derrubar o veto presidencial.

A discussão em torno da dosimetria das penas ganha contornos políticos delicados, especialmente no contexto das investigações sobre os eventos de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília. A aprovação do projeto poderia beneficiar réus e condenados por crimes relacionados aos atos antidemocráticos, gerando críticas e acusações de leniência com os responsáveis pela tentativa de golpe.

A rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF, segundo a deputada federal Gleisi Hoffmann, foi resultado de uma aliança estratégica entre a oposição bolsonarista e outros grupos políticos, motivada por interesses eleitoreiros e pessoais. A ex-ministra das Relações Institucionais classificou a articulação como “vergonhosa” e denunciou a existência de um “grande acordão” por trás da decisão do Senado.

Outros congressistas de esquerda, em conversas com a imprensa, admitiram a dificuldade de sustentar o veto presidencial, especialmente após a rejeição da indicação de Messias. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, expressou sua convicção de que o Congresso Nacional optará pela derrubada do veto, considerando que essa medida poderia contribuir para a resolução do imbróglio em torno dos eventos de 8 de janeiro e permitir que o país “virasse essa página triste da história”.

Motta defendeu a redução das penas como uma forma de promover a reconciliação nacional e superar as divisões políticas. O cenário atual indica uma forte tendência à queda do veto ao PL da Dosimetria, o que representa um desafio para o governo Lula e um triunfo para a oposição.

O presidente Lula vetou integralmente o texto durante a cerimônia de três anos dos atos de 8 de janeiro, reafirmando seu compromisso com a defesa da democracia e o respeito às decisões do STF. Para que o veto seja derrubado, é necessária a aprovação da maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, ou seja, 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado

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