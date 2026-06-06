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Congresso Nacional tem projetos para ampliar motivações do crime de terrorismo

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Congresso Nacional tem projetos para ampliar motivações do crime de terrorismo
Congresso NacionalCrime De TerrorismoCombate Ao Crime Organizado
📆6/6/2026 7:20 AM
📰CNNBrasil
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O Congresso Nacional tem vários projetos em tramitação que visam ampliar as motivações do crime de terrorismo e reforçar o combate contra o crime organizado.

O Congresso Nacional tem vários projetos em tramitação que visam ampliar as motivações do crime de terrorismo e reforçar o combate contra o crime organizado.

A ideia defendida por alguns deputados é mudar a Lei Antiterrorismo para enquadrar a ação de organizações criminosas no Brasil, em especial as que promovem domínio de territórios e atentam contra a ordem pública. As propostas miram reforçar o combate contra o crime organizado e ampliar punições.

No entanto, o governo é contrário à classificação, avaliando que a ação terrorista é subjetiva e envolve questões ideológicas e políticas, enquanto a atuação de facções mira lucro econômico por meio da prática de crimes. Além disso, há iniciativas para considerar atos de terrorismo práticas como ações contra o meio ambiente, invasões de terra, atentados contra o patrimônio público ou privado, porte de armas de fogo de uso restrito, homicídio de agentes de segurança pública e o chamado

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Congresso Nacional Crime De Terrorismo Combate Ao Crime Organizado Lei Antiterrorismo Projetos De Lei

 

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