Congresso derruba veto e aprova lei que reduz penas de condenados por ataques de 8 de janeiro

O Congresso Nacional aprovou a redução das penas para os condenados pelos ataques aos Três Poderes, incluindo Jair Bolsonaro e seus aliados. A decisão ainda depende de análise do STF.

O Congresso Nacional derrubou o veto integral do presidente Lula ao projeto que reduz as penas de condenados pelos ataques aos Três Poderes de 8 de janeiro de 2023, o chamado PL da Dosimetria.

A decisão, tomada nesta quinta-feira (30), pode beneficiar pelo menos 280 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, condenados por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado. A redução das penas não é automática; o Supremo Tribunal Federal (STF) deverá recalcular as punições de cada réu com base nas novas regras estabelecidas pelo projeto. Para que isso ocorra, o STF precisará ser acionado pela defesa dos condenados, pelo Ministério Público ou por um ministro da corte.

A aprovação do projeto levanta questionamentos sobre sua constitucionalidade, sujeitando-o a possíveis ações no STF. Caso a lei seja considerada inconstitucional, será anulada. O PL da Dosimetria foi aprovado pelo Congresso em dezembro passado e vetado pelo presidente Lula em janeiro deste ano. O Congresso, no entanto, tem o poder de derrubar vetos presidenciais, o que ocorreu nesta quinta-feira.

A mudança legislativa pode impactar significativamente o caso de Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar devido a problemas de saúde, mas permanece em regime fechado por conta de sua condenação a 27 anos e três meses por tentativa de golpe. Anteriormente, a previsão era de que Bolsonaro só poderia progredir para o regime semiaberto em 2033.

Com a aprovação do projeto, especialistas estimam que ele poderá solicitar a mudança de regime em um prazo menor, variando entre dois e quatro anos. O projeto estabelece regras específicas para crimes contra a democracia, como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, impedindo a soma das penas caso sejam cometidos no mesmo contexto, aplicando-se o concurso formal de crimes, com a pena do crime mais grave acrescida de um sexto a metade.

O texto também aborda a questão dos crimes cometidos em contexto de multidão, prevendo uma redução de pena de um a dois terços para réus que não tenham financiado os atos nem exercido liderança. A Procuradoria-Geral da República (PGR) utilizou a tese dos crimes multitudinários nas condenações relacionadas aos ataques de 8 de janeiro, argumentando que os crimes foram cometidos por grupos em situações de tumulto, com influência mútua entre os participantes.

Além disso, o projeto altera as regras de progressão de regime, permitindo a saída do regime fechado após o cumprimento de um sexto da pena. A derrubada do veto presidencial reacende o debate sobre a responsabilização pelos atos antidemocráticos e a aplicação da lei em casos de crimes contra a democracia, com o STF desempenhando um papel crucial na definição do futuro jurídico dos condenados e na garantia da constitucionalidade da nova legislação





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PL Da Dosimetria Ataques De 8 De Janeiro Jair Bolsonaro Supremo Tribunal Federal Redução De Penas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UOL recebe homenagem no Congresso Nacional por 27 anos de jornalismo digitalO portal UOL será homenageado no Congresso Nacional em uma sessão solene na próxima quarta-feira, às 10h, no plenário do Senado. A cerimônia, presidida pelo senador Davi Alcolumbre, celebra a trajetória do UOL, que desde 1996 se tornou uma das maiores plataformas digitais da América Latina, alcançando 90% dos brasileiros conectados. O evento reconhece o compromisso da empresa com jornalismo de credibilidade e contará com a presença de líderes do grupo, como Maria Judith de Brito e Paulo Samia.

Read more »

Congresso Nacional avalia 'benesses' que pressionam contas de luzSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Congresso vota veto de Lula a projeto que reduz penas de condenados pelo 8 de janeiroO Congresso vota nesta quinta-feira (30) o veto do presidente Lula ao projeto que reduz penas de condenados pelos ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. A medida beneficiaria pelo menos 280 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A votação ocorre após derrota do governo no Senado, que rejeitou a indicação de Jorge Messias para o STF. A oposição tem força para derrubar o veto e aprovar a redução das punições.

Read more »

Congresso se prepara para novo revés ao governo com votação da dosimetria das penasA derrota da indicação de Jorge Messias ao STF aumenta a expectativa de que o veto presidencial ao projeto de lei da dosimetria seja derrubado pelo Congresso, beneficiando réus e condenados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro.

Read more »

Congresso analisa veto ao projeto que reduziu penas aos envolvidos no 8/1Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Interrupção em Transmissão ao Vivo Expõe Tensão Política e Desinformação no Congresso NacionalRepórter do ICL Notícias é interrompida durante cobertura no Congresso Nacional por mulher que a acusa de disseminar fake news. Incidente levanta debate sobre liberdade de imprensa e combate à desinformação.

Read more »