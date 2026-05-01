Congresso derruba veto de Lula e reduz penas para condenados por atos golpistas; STF pode analisar constitucionalidade

O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto de lei que reduz penas para condenados por atos golpistas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Juristas avaliam que a lei não parece inconstitucional, mas o STF poderá analisar o tema. A redução das penas não é automática e dependerá de análise caso a caso.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), anunciou nesta quinta-feira (30) que a base do governo buscará o Supremo Tribunal Federal ( STF ) após o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente Lula (PT) ao projeto de lei que reduz as penas de condenados por atos golpistas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além de diminuir as penas, a proposta também encurta o tempo de prisão em regime fechado para os condenados. Com a derrubada do veto, a lei será promulgada e entrará em vigor. Caso haja questionamento no STF, os ministros terão que avaliar se a legislação está alinhada com a Constituição. Se for considerada inconstitucional, poderá ser anulada.

O jurista Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense (UFF), defende que não há motivos aparentes para declarar a lei inconstitucional. Segundo ele, a derrubada do veto seguiu o procedimento legítimo.

'O Congresso tem a autoridade constitucional para editar leis e, desde que o processo tenha sido conduzido corretamente, não há nenhuma razão óbvia para questionar a constitucionalidade do texto da nova lei. Se ela for promulgada, não há chances de declaração de inconstitucionalidade pelo STF', argumenta.

'A lei não parece inconstitucional, e o Congresso tem o poder de derrubar um veto presidencial. ' O professor Gustavo Binenbojm, da Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), concorda com essa visão e ressalta que a definição da dosimetria das penas é atribuição do legislador. 'A descrição da dosimetria das penas é matéria para o legislador ordinário. Não há nada que impeça o legislador de aumentar ou diminuir as penas', afirma.

Para Binenbojm, se o tema for levado ao plenário do STF, a maioria dos ministros provavelmente concordará que a dosimetria foi uma solução intermediária entre a anistia e a inação. O PL da dosimetria foi aprovado pelo Congresso no final do ano passado. Em janeiro, Lula vetou integralmente o texto, argumentando que ele viola a Constituição e incentiva crimes contra a democracia.

Entre os argumentos do governo, destacou-se a preocupação de que a lei pudesse 'representar impunidade baseada em interesses casuísticos' e desrespeitar 'princípios constitucionais da proporcionalidade, da isonomia e da impessoalidade'. Gustavo Sampaio admite que o STF poderia avaliar esses argumentos em uma discussão sobre a legitimidade da lei.

'O Supremo pode afirmar que, em vez de agir como legislador para todos, o Congresso produziu uma lei específica para beneficiar um grupo em particular', diz. No entanto, o jurista pondera que, diante do desgaste entre os Três Poderes, o tribunal levará em conta os efeitos políticos de suspender o projeto. A redução das penas não é automática. A defesa dos condenados ou o Ministério Público terá que apresentar um pedido ao Supremo, que será responsável por recalcular as punições.

'Cada condenado terá que apresentar um pedido ao juiz da execução, que analisará caso a caso se a nova lei se aplica', explica o advogado criminalista Felipe Carrijo. No caso dos condenados pelo STF, o juiz responsável é Alexandre de Moraes, relator dos processos relacionados aos atos antidemocráticos. Binenbojm lembra que existe o princípio da lei mais benéfica, que determina que uma lei penal nova, se mais favorável ao réu, deve ser aplicada retroativamente, mesmo após o trânsito em julgado.

O gabinete de Moraes informou na quarta-feira (29) que 190 pessoas estão presas por atos antidemocráticos e tentativa de golpe. No total, 1.402 réus foram responsabilizados criminalmente. Pelo menos 280 podem se beneficiar da nova lei, incluindo Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses e está em prisão domiciliar por questões de saúde.

Quando condenou Bolsonaro e o 'núcleo crucial' da trama golpista, a Primeira Turma do STF — formada por cinco ministros — entendeu que as penas pelos crimes de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito devem ser somadas. Essa interpretação também prevaleceu nas condenações dos réus pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, decididas em plenário, em que todos os ministros votam.

O PL da dosimetria, por outro lado, considera que, se esses dois crimes forem cometidos no mesmo contexto, as penas não serão somadas. A pena do crime mais grave será aplicada, com acréscimo de um sexto até a metade. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito tem pena mínima de 4 anos e máxima de 8 anos. Já o crime de golpe prevê detenção de 4 a 12 anos.

A lei, se promulgada, poderá alterar significativamente as condenações, especialmente para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e na tentativa de golpe. A discussão sobre a constitucionalidade da lei e seus impactos na justiça penal continua aberta, com o STF como o próximo palco para possíveis debates





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