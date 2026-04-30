Congresso derruba veto de Lula e aprova PL da Dosimetria que pode reduzir penas de condenados por atos de 8 de janeiro

O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que altera as regras de dosimetria da pena para crimes cometidos durante os ataques de 8 de janeiro, incluindo a possibilidade de redução da pena para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão ocorre em meio a tensões entre o governo e o Congresso após a rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF.

O Congresso Nacional concluiu a análise do projeto de lei conhecido como 'PL da Dosimetria' após a derrubada do veto presidencial imposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão, tomada nesta quinta-feira, 30 de maio, abre caminho para a redução das penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente sob prisão domiciliar devido a questões de saúde. A aprovação do projeto levanta debates acalorados sobre a justiça e a proporcionalidade das punições, especialmente considerando a gravidade dos crimes cometidos durante os ataques às instituições democráticas.

A expectativa é que o texto seja promulgado pelo presidente da República em até 48 horas, caso contrário, a responsabilidade recairá sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A promulgação marca o início da vigência imediata da lei, desencadeando um processo de reavaliação das sentenças proferidas aos envolvidos nos eventos de janeiro de 2023. A situação específica de Jair Bolsonaro é um ponto central na discussão.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe, o ex-presidente, em tese, estaria impedido de progredir para o regime semiaberto antes de 2033, conforme as regras anteriores. No entanto, com a nova legislação, especialistas preveem que Bolsonaro poderá solicitar a revisão de sua pena e potencialmente migrar para um regime menos restritivo em um período que varia entre dois e quatro anos.

Essa possibilidade decorre da alteração na forma de cálculo da pena, que impede a soma de dois crimes para fins de determinação da pena final, considerando apenas a pena do crime mais grave, acrescida de um sexto até a metade. Além disso, o projeto prevê a redução da pena de um a dois terços quando os crimes forem cometidos em contexto de multidão, desde que o réu não tenha sido o financiador dos atos ou exercido papel de liderança.

A aplicação prática dessas mudanças dependerá da análise do Supremo Tribunal Federal (STF), que deverá ser acionado pela defesa dos condenados, pelo Ministério Público ou por um ministro relator para recalcular as punições. A aprovação do 'PL da Dosimetria' ocorre em um contexto de tensões entre o governo federal e o Congresso Nacional, evidenciado pela recente rejeição da indicação de Jorge Messias ao cargo de ministro do STF.

Essa foi a primeira vez desde 1894 que o Senado rejeitou uma indicação presidencial ao Supremo, demonstrando a crescente autonomia do Legislativo em relação ao Executivo. A disputa em torno da indicação de Messias expôs as divergências entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que buscava emplacar o aliado Rodrigo Pacheco.

A crise desencadeada pela escolha de Lula por Messias culminou no adiamento do envio da mensagem formalizando a indicação e em uma série de desentendimentos entre os poderes. A derrubada do veto presidencial, portanto, pode ser interpretada como uma resposta do Congresso à rejeição da indicação de Messias, sinalizando um novo equilíbrio de forças no cenário político brasileiro.

A dinâmica entre os poderes, marcada por negociações e conflitos, terá um impacto significativo na condução da agenda legislativa e na implementação de políticas públicas nos próximos meses. A sociedade brasileira acompanha atentamente esses desdobramentos, buscando compreender as implicações da nova legislação e o futuro da democracia no país





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