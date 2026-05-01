Congresso derruba veto de Lula e aprova lei que revisa penas de golpistas de 8 de janeiro

Em sessão conjunta, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto de lei da Dosimetria, que altera as penas para condenados por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A aprovação do projeto, com ampla maioria de votos, marca um ponto crucial no processo de responsabilização dos envolvidos nos ataques às instituições democráticas.

Na sessão conjunta do Congresso Nacional desta quinta-feira (30), parlamentares derrubaram o veto presidencial ao projeto de lei da Dosimetria , que altera as penas para condenados por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro .

A aprovação do projeto, com 49 votos favoráveis no Senado e 318 na Câmara dos Deputados, supera os limites mínimos exigidos para a derrubada de um veto presidencial, que eram de 41 senadores e 257 deputados. A votação foi conduzida pelo presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, que optou por analisar o veto em partes, buscando evitar que o projeto beneficiasse réus em outros crimes graves, como feminicídio e organização criminosa, e restringindo a progressão de pena especificamente aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro.

O debate em torno do projeto foi intenso, com argumentos divergentes sobre a necessidade de punição exemplar para os atos antidemocráticos e a importância de garantir o devido processo legal e a proporcionalidade das penas. Relatores do projeto na Câmara, como o deputado Paulinho da Força, indicaram que a nova legislação poderia impactar a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão, potencialmente reduzindo-a para 2 anos e 4 meses.

A decisão do Congresso Nacional reacende o debate sobre a responsabilização dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e a aplicação da lei em casos de crimes políticos. A promulgação do projeto de lei da Dosimetria é um marco importante no processo de justiça e reparação dos danos causados aos patrimônio público e à democracia brasileira.

A votação demonstrou uma divisão clara entre os partidos políticos, com a maioria dos parlamentares da base governista votando a favor da derrubada do veto, enquanto a oposição se manteve em grande parte contrária. A análise detalhada dos votos de cada deputado e senador revela nuances e posicionamentos individuais dentro de cada partido.

A decisão do Congresso Nacional representa um desafio para o governo federal, que havia defendido a manutenção do veto presidencial, e levanta questões sobre o futuro das investigações e julgamentos relacionados aos atos de 8 de janeiro. A promulgação do projeto de lei da Dosimetria deverá gerar novas discussões e debates sobre a interpretação e aplicação da lei, bem como sobre a necessidade de aprimorar o sistema de justiça criminal brasileiro para lidar com crimes complexos e de grande repercussão social





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