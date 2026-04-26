Congresso Decide Sobre Veto de Lula ao PL da Dosimetria dos Atos do 8 de Janeiro

O Congresso Nacional votará na quinta-feira os vetos do presidente Lula ao PL que altera as penas para os condenados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. A votação é crucial e pode beneficiar mais de 170 presos.

O Congresso Nacional se prepara para uma sessão decisiva na quinta-feira, 30 de maio, onde serão analisados os vetos presidenciais impostos pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Projeto de Lei (PL) que propõe alterações significativas nas penas aplicadas aos indivíduos condenados em decorrência dos eventos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, data em que ocorreu uma tentativa de golpe contra a ordem democrática.

Conhecido como o PL da Dosimetria, a legislação em questão tem o potencial de impactar a situação jurídica de pelo menos 179 pessoas atualmente privadas de liberdade, distribuídas entre regimes fechado (114), domiciliar (50) e preventivo (15). A essência da proposta reside na modificação do cálculo das condenações e, crucialmente, nos critérios que regem a progressão de regime prisional.

Uma das disposições mais relevantes do PL estabelece que, no caso de indivíduos condenados por exercerem liderança, seja ela individual ou coletiva, em organizações criminosas estruturadas com o objetivo de cometer crimes hediondos ou equiparados, o cumprimento mínimo da pena deverá corresponder a 50% do tempo total estabelecido na sentença. Essa particularidade tem implicações diretas no caso de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão.

A condenação de Bolsonaro foi fundamentada, entre outros fatores, no reconhecimento de sua liderança em uma organização criminosa, o que o enquadra na nova regra proposta pelo PL. Atualmente, a legislação vigente permitiria que o ex-presidente ingressasse no regime semiaberto em setembro de 2033.

Contudo, com a aprovação do PL, esse prazo seria reduzido pela metade, alterando substancialmente o cronograma de sua possível liberdade. Outro ponto central do PL da Dosimetria reside no tratamento dado à cumulação de penas em casos de reincidência ou da prática de múltiplos crimes no mesmo contexto.

A proposta altera a forma como as penas são somadas, estabelecendo que, quando um réu é condenado por mais de um crime relacionado ao mesmo evento, como, por exemplo, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, apenas a pena mais severa deverá ser aplicada. Essa mudança visa evitar o acúmulo excessivo de penas, buscando um equilíbrio entre a punição e a proporcionalidade.

A progressão de regime, um aspecto fundamental para os condenados, também é objeto de modificação no PL. O projeto define que, de maneira geral, para que um preso possa mudar de regime, é necessário que ele tenha cumprido pelo menos 1/6 do tempo de sua pena (equivalente a 16,6%). A regra atual estabelece um percentual de 16%.

No entanto, o PL prevê um tratamento diferenciado para crimes violentos primários, nos quais o tempo exigido para a progressão de regime aumenta para 25%, e para reincidentes, onde o percentual sobe para 30%. No julgamento que envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro, o STF considerou a utilização de violência e grave ameaça nas ações de alguns dos condenados.

O próprio Bolsonaro foi condenado por diversos crimes, incluindo tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave, entre outros. A legislação proposta também introduz uma regra específica para a redução de penas em situações em que o crime é cometido no contexto de uma multidão, como no caso dos eventos de 8 de janeiro.

Essa modificação visa beneficiar aqueles que não tiveram participação na organização ou financiamento das ações, permitindo que recebam uma redução de pena que pode variar de um terço a dois terços. Além disso, o PL amplia as possibilidades de redução de pena, permitindo que o trabalho seja considerado como um critério para a remição da pena, juntamente com o estudo, que já era previsto na legislação vigente.

Essa medida busca incentivar a ressocialização dos presos, oferecendo-lhes a oportunidade de reduzir o tempo de sua pena por meio do trabalho. O Presidente Lula vetou integralmente o texto do PL durante a cerimônia de três anos dos eventos de 8 de janeiro. Em seu discurso, o presidente afirmou que a rejeição do veto representava uma vitória para a democracia e elogiou a atuação do STF na condução dos processos relacionados aos atos antidemocráticos.

Para que os vetos presidenciais sejam derrubados e o PL seja aprovado, é necessária a obtenção de maioria absoluta dos votos dos deputados e senadores, o que significa o apoio de, no mínimo, 257 deputados e 41 senadores. A votação no Congresso promete ser acalorada, com debates intensos sobre a importância de garantir a punição adequada aos responsáveis pelos ataques à democracia, ao mesmo tempo em que se busca um tratamento justo e proporcional para os condenados.

A decisão final terá um impacto significativo no sistema de justiça criminal e na forma como os crimes relacionados aos eventos de 8 de janeiro serão tratados no futuro. A discussão em torno do PL da Dosimetria reflete a complexidade do tema e a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a defesa da democracia, a punição dos culpados e a garantia dos direitos fundamentais dos indivíduos envolvidos





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