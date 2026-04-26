Congresso analisa PL da Dosimetria que pode reduzir penas de condenados por atos de 8 de janeiro

O Congresso Nacional deve votar na próxima quinta-feira (30) o veto presidencial ao PL da Dosimetria, que propõe mudanças nas penas para condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O projeto altera regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal, reduzindo penas e flexibilizando a progressão de regime. A proposta é vista como uma alternativa ao PL do Perdão, travado na Câmara. O presidente Lula vetou o projeto, argumentando que a redução de penas poderia aumentar crimes contra a democracia. A sessão foi convocada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e requer maioria absoluta para derrubar o veto.

O Congresso Nacional está programado para analisar, na próxima quinta-feira (30), o Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, que tem o potencial de alterar significativamente o tempo de prisão e as regras de progressão de regime para condenados pelos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023.

Originalmente apresentado pelo deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), o PL da Dosimetria propõe mudanças no Código Penal e na Lei de Execução Penal, com o objetivo de reduzir penas com base no tipo de condenação. A proposta é vista como uma alternativa ao PL do Perdão, atualmente travado na Câmara, que busca conceder perdão aos condenados pela tentativa de golpe de Estado.

O texto do PL da Dosimetria estabelece três mudanças principais: a proibição da soma de penas, a redução de penas para quem estava na multidão e a flexibilização da progressão de regime. No primeiro caso, quando os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito ocorrerem no mesmo contexto, aplica-se apenas a pena mais grave, reduzindo significativamente o tempo total de prisão.

No segundo caso, se alguém cometer crimes contra a democracia em um contexto de multidão, a pena será reduzida de um terço a dois terços, desde que o indivíduo não tenha tido papel de liderança ou participado do financiamento dos atos. Por fim, o projeto flexibiliza a progressão de regime, reduzindo o percentual necessário para passar de um regime mais severo para um mais brando.

Para condenados primários nos crimes contra o Estado democrático de direito, independentemente de o réu ser reincidente ou usar violência ou grave ameaça, o índice cairia para 16% do cumprimento da pena. O projeto se aplica a processos já julgados ou pendentes sobre a trama golpista, incluindo o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Com a dosimetria, a pena poderia ser reduzida significativamente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente a proposta, argumentando que a redução da resposta penal a crimes contra o Estado Democrático de Direito aumentaria a incidência de crimes contra a ordem democrática e representaria um retrocesso no processo histórico de redemocratização, violando o fundamento disposto no art. 1º da Constituição.

Lula também afirmou que o projeto poderia abrir precedente para qualquer criminoso recorrer ao Congresso para redução de penas. A sessão que vai analisar o veto presidencial foi convocada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), que também é presidente do Senado. Para a derrubada do veto, é necessária a maioria absoluta de votos na Câmara e no Senado, ou seja, 257 deputados e 41 senadores, em votação separada nas duas Casas.

Se o veto for mantido, a proposta será arquivada. Já se for derrubado, o projeto se tornará lei. Neste caso, o governo federal ainda poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). Com o tema no plenário, caberá aos ministros decidir se o texto está de acordo com a Constituição Federal. Se for observada inconstitucionalidade, a lei será anulada





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