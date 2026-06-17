Congresso amplia liberdade de presença em sessões híbridas e Alcolumbre convoca reunião para analisar vetos de Lula

Parlamentares ganham maior flexibilidade para votar à distância; presidente do Senado convoca sessão conjunta para discutir vetos do governo, em meio a tensão institucional e debate sobre reformas econômicas.

Na manhã desta terça‑feira (16), o Conselho de Diretores do Congresso Nacional recebeu um comunicado oficial que amplia a margem de liberdade concedida aos parlamentares nas sessões híbridas .

A partir desta semana, deputados poderão optar por não se deslocar a Brasília, mantendo sua participação por meio do sistema de votação eletrônica Infoleg. Essa medida, anunciada como forma de reduzir custos e otimizar a agenda dos legisladores, tem gerado debates intensos entre líderes partidários, que temem que a ausência física possa comprometer a efetividade dos trabalhos legislativos.

O documento também avisa que, na semana subsequente, será realizado um "esforço concentrado" para acelerar a tramitação de projetos ainda sem pauta definida, embora não tenha sido especificado se será exigida a presença presencial dos parlamentares nessa etapa. Em paralelo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil‑AP), convocou, para esta quinta‑feira (18), uma sessão conjunta de ambas as Casas com o objetivo de analisar os vetos presidenciais propostos pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

A relação entre Alcolumbre e o presidente encontra‑se desgastada desde o fim de abril, quando o Senado rejeitou a indicação de Lula para a Suprema Corte. Observadores políticos apontam que a sessão de quinta‑feira pode resultar em mais um revés para o Executivo, já que a tendência indica que os vetos sejam mantidos ou até mesmo ampliados.

Essa tensão institucional reflete um cenário de polarização crescente, no qual cada decisão legislativa passa a ser vista como parte de uma disputa mais ampla entre o poder executivo e o legislativo. Enquanto isso, o ambiente político interno do Congresso continua agitado por uma série de episódios que alimentam a percepção de instabilidade.

Entre eles, destaque para a chamada "pauta‑bomba" bilionária, que tem movimentado a agenda econômica, bem como o debate sobre a PEC da escala 6×1, que altera a jornada de trabalho dos servidores públicos. Em meio a essas discussões, nomes como Arthur Lira, Aldo Rebelo, Aécio Neves e Henrique Alves permanecem ausentes de eventos comemorativos, como os festejos dos 200 anos da Câmara dos Deputados, sinalizando possíveis divergências estratégicas.

Além disso, investigações da Polícia Federal revelam que mensagens de Joana Machado de Moraes Mourão teriam sido usadas para intimidar participantes de um caso de corrupção envolvendo o ex‑presidente do BRB, Vorcaro. Todos esses fatos convergem para um momento de intenso escrutínio público e pressões sobre as lideranças, que precisarão equilibrar demandas internas com a necessidade de avançar reformas essenciais antes do recesso parlamentar





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