Confusão e invasão de campo por torcedores colombianos levam à anulação da partida Flamengo x Independiente Medellín

A partida entre Flamengo e Independiente Medellín foi cancelada por invasão de campo por parte dos torcedores colombianos, em resposta a uma crise vivida pelo time da cidade de Medellín. A confusão no estádio Atanasio Girardot ocorreu após a derrota do Independiente Medellín por 2 a 1 contra o Rionegro Águilas, o que causou a eliminação do clube na 19ª rodada do campeonato colombiano. A insatisfação dos torcedores com o rendimento do Independiente Medellín e a recente mudança de treinador podem ter contribuído para a confusão.

A partida programada para quinta-feira, 7, entre Flamengo e Independiente Medellín , acabou cancelada por invasão de campo por parte dos torcedores colombianos. A confusão no estádio Atanasio Girardot se iniciou como resposta a uma crise vivida pelo time da cidade de Medellín, que enfrentava problemas no rendimento em campo e recente mudança de treinador.

Após a derrota por 4 a 1 para o Flamengo no Maracanã, em abril, Sebastián Botero se tornou técnico interino. Na noite desta quinta-feira, o time colombiano recebeu vaias antes mesmo de a partida começar contra o Flamengo e, no momento que a bola ia rolar, bombas e sinalizadores foram atirados em direção ao campo e os jogadores retornaram ao vestiário. Minutos depois, alguns torcedores pularam as grades e invadiram o campo, levando à anulação da partida.

A insatisfação dos torcedores com o rendimento do Independiente Medellín e a recente mudança de treinador podem ter contribuído para a confusão





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