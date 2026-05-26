Confronto policial no Chapadão deixa três suspeitos mortos e apreende armamento

Operação da Polícia Militar na zona norte do Rio de Janeiro resulta em tiroteio que matou três suspeitos ligados ao Comando Vermelho, além da prisão de um quarto indivíduo e da apreensão de fuzis e colete balístico. Outras ações simultâneas foram realizadas na zona sudoeste, visando desarticular organizações criminosas e desbloquear vias.

Na manhã desta terça-feira, 26 de maio, uma operação policial no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro, terminou em confronto letal entre agentes da Polícia Militar e três suspeitos vinculados ao tráfico de drogas.

Os policiais pertencentes ao 41º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Irajá, estavam realizando patrulhamento em uma área que compreende as comunidades de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque. O objetivo da ação era identificar e prender integrantes do Comando Vermelho, a facção criminosa que controla grande parte da região, além de coibir o comércio ilegal de entorpecentes, desarticular redes de disputas territoriais, remover barricadas instaladas pelos criminosos e recuperar veículos subtraídos.

Conforme o boletim da corporação, ao perceber a presença das forças de segurança, os suspeitos tentaram fugir do local, mas foram interceptados pelos policiais. O embate resultou em troca de tiros; três homens foram feridos e, posteriormente, encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, para receber atendimento médico. Apesar dos esforços das equipes de socorro, os três indivíduos não sobreviveram aos ferimentos e foram declarados mortos.

Além das mortes, os agentes apreenderam um quarto suspeito, que foi detido e colocado sob custódia. No local da ação, foram encontrados dois fuzis de calibre alto e um colete balístico, materiais que foram apreendidos como prova e encaminhados ao Departamento de Polícia Técnico-Científica. Em outra operação ocorrida ainda na zona norte, membros do 3º Batalhão da Polícia Militar, com base em Méier, atuaram no bairro Engenho da Rainha.

O propósito dessa investida foi localizar e apreender armas e entorpecentes, combater grupos criminosos que exercem domínio sobre a área e remover obstáculos físicos que dificultam o acesso das forças de segurança à comunidade. Até o momento, não há registros de prisão ou material apreendido nessa missão.

Já na zona sudoeste da cidade, equipes do 31º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Recreio dos Bandeirantes, e do Batalhão de Policia de Choque (BPCHq) coordenaram ações simultâneas nas áreas da Muzema, da Tijuquinha e do Morro do Banco, em Itanhangá. As metas dessas operações são desarticular as estruturas de organizações criminosas que operam no local, garantir a desobstrução de vias públicas, recuperar veículos roubados e reforçar a presença do Estado em territórios antes dominados por grupos ilícitos.

As autoridades ressaltam que as ações seguem o plano estratégico de segurança pública da prefeitura, que busca reduzir a violência e restabelecer a ordem nas comunidades mais vulneráveis do Rio de Janeiro. A população, por sua vez, manifesta expectativa de que as intervenções resultem em maior tranquilidade e na diminuição dos índices de criminalidade, especialmente nas áreas onde o tráfico de drogas e a disputa por território são mais intensas.

Enquanto isso, o Ministério Público acompanha as investigações e promete que todos os responsáveis pelos homicídios e pelos crimes relacionados serão responsabilizados judicialmente, garantindo que a justiça seja feita de forma célere e efetiva





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