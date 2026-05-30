Confronto entre prefeitura e feira de São Cristóvão: crise ampliada após desautorização do representante

A Feira de São Cristóvão, declarada patrimônio cultural imaterial do Brasil em 2010, tem enfrentado um conflito com a prefeitura do Rio, com a comissão de feirantes desautorizando o representante da prefeitura a falar ou se apresentar em eventos públicos e privados em nome da Feira de São Cristóvão.

Às vésperas do início das festas juninas, época do ano mais esperada pelos trabalhadores da feira de São Cristóvão, um conflito entre o representante da prefeitura do Rio e a comissão de feirantes tem movimentado o pavilhão localizado no Bairro Imperial, na Zona Norte da capital.

A Feira de São Cristóvão foi declarada patrimônio cultural imaterial do Brasil em 2010 e já fez 80 anos desde a sua fundação. Já o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas foi fundado como equipamento cultural municipal em 2003. Mas são as mesmas coisas? Não.

Objetivamente a feira refere-se ao patrimônio imaterial e o Centro Luiz Gonzaga, ao patrimônio material, de propriedade da Riotur, o Pavilhão. Neste semana, a crise que já se arrasta há meses foi ampliada após um nota enviada à imprensa pela Comissão de Feirantes da Feira de São Cristóvão, que desautorizava o representante da prefeitura do Rio a falar ou se apresentar em eventos públicos e privados em nome da Feira de São Cristóvão.

A desavença entre a administração da Feira, composta por cinco integrantes e eleita pelos feirantes para gerir o espaço e representar o patrimônio, é direta com o gerente do núcleo de gestão do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, Pedro Porto, que nas redes sociais se apresenta como gestor da Feira de São Cristóvão. Em nota, os feirantes dizem: ‘repudiamos a tentativa de utilização da Feira de São Cristóvão para promoção pessoal e política em ano eleitoral e desautorizamos o gerente Pedro Porto a falar pela instituição’.

A coluna procurou o representante da prefeitura do Rio, mas o servidor da Riotur não se pronunciou até o fechamento desta matéria. Apesar da crise entre a Prefeitura do Rio e a Feira de São Cristóvão, os feirantes já se mobilizam para realizar mais um São João no pavilhão. A expectativa é receber mais de 400 mil pessoas, com mais de 300 barracas abertas e cerca de 5 mil trabalhadores envolvidos entre restaurantes, bares, artistas, produtores e equipes estruturais.

O cantor piauiense Frank Aguiar abre o São João da Feira neste sábado (30), ao lado do cantor Reginaldo Sama, do Rio Grande do Norte. A programação conta com apresentações de quadrilhas a partir das 18h e shows após as 22h.

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