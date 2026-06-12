Confronto entre manifestantes e polícia发生在 México durante o primeiro jogo da Copa do Mundo no Estádio Azteca

Os arredores do Estádio Azteca foram palco de confrontos entre manifestantes e policiais durante o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026 no México. O protesto, liderado por familiares de desaparecidos, exigia justiça em meio à celebração do evento esportivo.

Manifestantes e policiais se enfrentaram nos arredores do Estádio Azteca , no México , durante o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026. O confronto ocorreu a cerca de 300 metros da entrada do estádio, onde um bloqueio policial foi montado para impedir o avanço de um grupo de manifestantes que marchava em direção ao local.

De acordo com a correspondente Carolina Cimenti, que esteve no local, os manifestantes arremessaram pedras e outros objetos contra os policiais, que se protegeram com escudos transparentes. Um policial foi visto com a cabeça sangrando. A polícia fechou ruas, avenidas e quatro estações de metrô na região devido ao protesto. Os manifestantes eram compostos por vários grupos, sendo o principal formado por parentes de pessoas desaparecidas no México, vítimas da violência dos cartéis de drogas.

Eles gritavam que a Copa do Mundo voltou para casa, mas seus familiares não, exigindo justiça. Outros protestos ocorreram em outras partes da Cidade do México, como a de professores e servidores da educação em greve, que estavam acampados nas ruas do Centro. O governo mexicano negociava há semanas com a categoria para evitar protestos durante o evento. A presidente Claudia Sheinbaum assistiu ao jogo em um complexo esportivo na capital.

Enquanto os confrontos aconteciam perto do Estádio Azteca, o Zócalo, a principal praça da capital, foi aberto para uma grande Fan Fest com cerca de 100 mil torcedores que acompanharam a cerimônia de abertura e os gols do México. O contraste entre a comemoração no centro e os confrontos nos arredores do estádio marcou a tensão do dia





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