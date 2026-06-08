Na manhã de 8 de junho de 2026, Irã e Israel envolveram-se em troca direta de ataques, marcando a primeira violação do cessar-fogo acordado em abril e uma significativa escalada no conflito regional. A ofensiva iraniana foi uma retaliação a bombardeios israelenses no Líbano, que por sua vez ignoraram apelos de Donald Trump por uma trégua. O governo israelense confirmou ter alvejado "alvos militares" no oeste e centro do Irã, enquanto a defesa israelense alegou ter interceptado diversos mísseis iranianos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, acusou os EUA de responsabilidade direta nas violações do cessar-fogo e afirmou que Israel age apenas após consulta com Washington, agravando o "processo diplomático caótico" e a desconfiança de Teerã.

Em um desenvolvimento significativo que ameaça a frágil estabilidade do Oriente Médio , Israel e Irã trocaram ataques diretos na manhã desta segunda-feira, 8 de junho de 2026, rompendo o cessar-fogo que havia sido firmado em abril.

A escalada representa a primeiraTroca direta de fogos entre as duas nações desde o acordo de trégua e sinaliza uma nova fase de confronto aberto na região. A ofensiva iraniana foi claramente apresentada como uma retaliação aos bombardeios realizados por Israel no Líbano durante a semana passada, os quais visaram a capital Beirute e ignoraram os esforços do ex-presidente americano Donald Trump para mediates uma trégua entre Israel e o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.

Segundo comunicado das forças armadas israelenses nas redes sociais, o país lançou ataques contra "alvos militais pertencentes ao regime terrorista iraniano no oeste e centro do Irã há pouco", demonstrando uma postura ofensiva que desafia as pressões externas. Em resposta, o Irã disparou uma salva de mísseis em direção a Israel, que prontamente declarou ter interceptado todos os projéteis, evitando danos significativos em seu território.

A postura de Israel, sob liderança de Benjamin Netanyahu, tem sido de desafio às tentativas de acalmar os ânimos. Netanyahu chegou a ignorar um pedido direto de Donald Trump para não retaliar os ataques iranianos, seguindo adiante com a ofensiva contra alvos dentro do próprio Irã.

Trump, em declarações anteriores, havia afirmado que Netanyahu 'não tinha opção' a não ser aceitar um acordo de paz e reiterou que é ele quem 'dá as cartas', sugerindo uma tentativa de influenciar os eventos. No entanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, em pronunciamento nesta segunda-feira, culpou diretamente os Estados Unidos pelo agravamento da situação.

Ele declarou que os novos ataques israelenses agravam o "processo diplomático caótico" em curso entre Teerã e Washington e aumentam a desconfiança iraniana em relação aos americanos. Baghaei foi enfático ao afirmar que os EUA são "responsáveis diretos pelas violações de cessar-fogo" e que Israel só se move após consultar os EUA, apontando o dedo para a Administração Biden (ou a transição, dependendo do ano exato de 2026) como instigadora dos ataques.

Este confronto direto entre Israel e Irã, sem intermediários, eleva drasticamente o risco de uma guerra regional em larga escala, envolvendo potências externas e grupos armados como o Hezbollah, os Houthis e outros. A comunidade internacional, especialmente os EUA, encontra-se em uma posição delicada, tentando conter a escalada enquanto mantém seu apoio histórico a Israel. A falta de comunicação direta entre Teerã e Jerusalém, aliada às acusações mútuas de terrorismo e agressão, deixa poucos caminhos para uma desescalada imediata.

A situação será monitorada de perto nas próximas horas, com o risco de novos ataques retaliatórios e a possível mobilização de forças adicionais na região





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