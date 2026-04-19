Confronto de Ambições em San Mamés: Athletic Bilbao Busca Reação Contra o Sólido Osasuna

O Athletic Bilbao recebe o Osasuna em um jogo crucial pela La Liga. Os Leones precisam vencer para manter viva a esperança de vaga europeia, enquanto o Osasuna busca consolidar sua boa temporada e surpreender fora de casa. O confronto promete ser taticamente interessante, com o Osasuna explorando as fragilidades defensivas do Athletic e a força de Budimir nas bolas aéreas.

A rodada da La Liga apresenta um confronto de forças distintas e ambições em caminhos opostos. O Athletic Bilbao , tradicionalmente um gigante do futebol espanhol e uma das equipes mais queridas do país, atravessa um momento de turbulência e decepção na temporada. Sob o comando de Ernesto Valverde, um treinador com histórico vitorioso e um profundo conhecimento do clube, os Leones lutam para manter viva a esperança de alcançar uma vaga europeia , um objetivo que a cada rodada se torna mais distante. A recente derrota em casa para o Villarreal por 1 a 2 pesou no ânimo da equipe, que precisa urgentemente reagir para não ver a temporada se encaminhar para um desfecho amargo. A campanha dos bascos tem sido marcada por desfalques constantes em momentos cruciais, o que indubitavelmente afetou o rendimento em campo. Além disso, a precoce eliminação na fase de liga da Champions League adicionou uma camada extra de frustração. O Estádio San Mamés, com sua atmosfera vibrante e o apoio incondicional da torcida, permanece como o principal trunfo de Valverde para tentar fechar a temporada com uma nota mais positiva, buscando manter a equipe acima da linha d'água na tabela de classificação.

Em contrapartida, o Osasuna se apresenta como um dos casos felizes e surpreendentes da atual temporada da La Liga. O técnico italiano Alessio Lisci, que chegou ao clube após uma passagem notável pelo Mirandés, onde os levou à final dos playoffs da Segunda División, construiu uma equipe sólida, disciplinada e taticamente organizada. O time navarro vive uma de suas melhores campanhas na última década, ostentando uma sequência invicta que já se estende por várias rodadas. Essa performance consistente garantiu matematicamente a permanência na elite do futebol espanhol e abriu um sonho, ainda que remoto, pela disputa da Conference League. No entanto, um dos grandes desafios para o Osasuna é o seu desempenho como visitante. Longe do conforto do Estádio El Sadar, a equipe tem tido dificuldades em converter suas boas atuações em vitórias, e a quebra desse padrão será fundamental para sustentar o objetivo europeu. A equipe chega a Bilbao buscando impor seu ritmo e manter a invencibilidade que a tem caracterizado.

O confronto direto entre Athletic Bilbao e Osasuna é historicamente equilibrado, e os números mais recentes reforçam essa ideia. No primeiro turno desta temporada, o Estádio El Sadar foi palco de um empate por 1 a 1, em uma partida onde Rubén García abriu o placar para o Osasuna, demonstrando a capacidade da equipe de desafiar os grandes. Mais recentemente, na Copa do Rei da temporada passada, o Osasuna protagonizou uma vitória por 3 a 2 dentro do próprio San Mamés, um resultado que evidenciou a capacidade da equipe de Lisci em explorar as fragilidades do adversário em seu próprio território. Essa demonstração de força em Bilbao sugere que o favoritismo atribuído ao Athletic Bilbao, baseado apenas no histórico geral, pode não ser tão amplo quanto parece à primeira vista. A capacidade do Osasuna de incomodar o Athletic em casa é um fator a ser considerado, e a equipe de Lisci certamente buscará repetir a dose nesta nova oportunidade.

O Athletic Bilbao, apesar dos desfalques recentes, tem uma escalação que demonstra a qualidade do elenco. A equipe deve retornar ao seu esquema tático preferido, o 4-2-3-1, com Sancet atuando como meia-armador e os irmãos Williams, Iñaki e Nico, explorando as laterais do campo com muita profundidade. A ausência de Yuri Berchiche pela esquerda força improvisações, mas a força da equipe reside na profundidade de seus pontas. Contudo, a defesa central se apresenta como o ponto frágil. Sem jogadores experientes e consolidados, Vivian forma dupla com Yeray, e a transição defensiva continua sendo o calcanhar de Aquiles dos Leones, especialmente quando perdem a posse de bola no campo de ataque. Essa vulnerabilidade foi explorada pelo Villarreal na rodada anterior, resultando nos dois gols sofridos. Para o Osasuna, a estratégia deve se basear em um bloco médio, com Lucas Torró e Moncayola atuando como volantes para fechar os espaços centrais. A ideia é ceder a posse de bola, esperar o Athletic se lançar ao ataque e explorar os lados do campo, com destaque para Rubén García pela esquerda. Em bolas paradas, Ante Budimir se apresenta como uma ameaça constante, principalmente em escanteios fechados, e representa o principal desafio a ser neutralizado pela defesa basca. O duelo tático no eixo de ataque do Athletic é crucial: se Vivian e Yeray não conseguirem conter Budimir nas disputas aéreas, o Osasuna terá excelentes chances de marcar e abalar o ímpeto da equipe de Valverde. A boa notícia para o técnico do Osasuna é a chegada da equipe praticamente completa, com poucas ausências. A grande arma criativa pela esquerda é Rubén García, autor do gol no primeiro turno, enquanto Aimar Oroz e Víctor Muñoz complementam um meio-campo que ganhou notável evolução sob o comando de Lisci. A força do Athletic reside em seu aproveitamento em San Mamés, onde costumam impor o jogo. No entanto, a defesa improvisada e a fase artilheira de Budimir tornam o gol do Osasuna uma possibilidade real. O cenário mais provável aponta para uma vitória magra do Athletic Bilbao, mas com a rede balançando para os dois lados.





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