Confrente entre Cabuloso e Cruzeiro tem transmissão na TV fechada e pay-per-view

Notícia detalhada sobre o confronto entre o Cabuloso e o Cruzeiro, com transmissão no SporTV e Premiere, e a participação em campo de Keny Arroyo e Arthur, entre outros jogadores.

O confronto entre as equipes teve transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). Keny Arroyo foi o responsável por tirar o zero do placar para o Cabuloso , deixando então, a equipe que tem uma partida a menos em relação ao Cruzeiro .

Até o momento, a equipe soma dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, enquanto o Cruzeiro reagiu nas últimas rodadas após um início fraco no Brasileirão e soma quatro vitórias nos últimos cinco compromissos. O confronto terá ainda a ausência de Allan, suspenso, assim como Piquerez, Vitor Roque e Benedetti





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