Conferência de Segurança Internacional do Forte debate geopolítica das terras raras

A XXIII Conferência de Segurança Internacional do Forte, no Rio de Janeiro, reunirá especialistas para discutir o impacto das terras raras na geopolítica e soberania dos países, com foco na cooperação entre América Latina e Europa.

O impacto da disputa por terras raras na geopolítica internacional e na soberania dos países será tema central de um dos debates da XXIII Conferência de Segurança Internacional do Forte, que ocorre nos dias 16 e 17 de junho no Rio de Janeiro.

O painel intitulado Minerais estratégicos e soberania: a nova geopolítica das terras raras promete gerar discussões acaloradas entre especialistas, diplomatas e acadêmicos. As terras raras, um grupo de 17 elementos químicos essenciais para a produção de tecnologias de ponta como baterias de veículos elétricos, turbinas eólicas, lasers e equipamentos militares, tornaram-se um dos ativos mais estratégicos do século XXI.

A concentração de suas reservas em poucos países, como a China, que detém cerca de 35% das reservas globais e responde por mais de 60% da produção mundial, acendeu alertas em nações que buscam diversificar suas cadeias de suprimentos e reduzir a dependência externa. Nesse cenário, a América Latina emerge como uma região de interesse crucial, abrigando jazidas significativas no Brasil, Chile, Peru e Argentina, mas ainda subexploradas devido a desafios ambientais, regulatórios e de investimento.

O painel contará com a participação de Marisol Pérez Tello, ex-ministra da Justiça e dos Direitos Humanos do Peru, e de Rafaela Guedes, pesquisadora do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), com moderação de Loana von Gaevernitz Lima, diretora executiva da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK). O objetivo é analisar como América Latina e Europa podem cooperar para garantir cadeias de suprimentos seguras, sustentabilidade e autonomia estratégica.

A Europa, que depende fortemente da importação de terras raras da China, busca parcerias com países latino-americanos para desenvolver projetos de mineração sustentável e processamento local. No entanto, questões como soberania nacional, proteção ambiental e direitos das comunidades indígenas frequentemente entram em conflito com os interesses econômicos e geopolíticos. A ex-ministra peruana trará sua experiência na formulação de políticas de direitos humanos e mineração, enquanto a pesquisadora do CEBRI abordará as implicações para o Brasil e a região.

A 23ª edição da Conferência do Forte reunirá autoridades, diplomatas, representantes das Forças Armadas e acadêmicos no Hotel Sheraton, sob o tema Reprogramando o poder: tecnologia e geopolítica em um mundo fragmentado. O evento é uma iniciativa da Fundação Konrad Adenauer (KAS-Brasil), em parceria com o CEBRI e a Delegação da União Europeia no Brasil. Além do painel sobre terras raras, a conferência abordará outros temas como inteligência artificial, cibersegurança e a fragmentação da ordem global.

A expectativa é que os debates contribuam para a formulação de estratégias que equilibrem desenvolvimento tecnológico, segurança nacional e cooperação internacional. O Brasil, com seu enorme potencial em terras raras, posiciona-se como um ator-chave nesse xadrez geopolítico, mas precisa superar obstáculos regulatórios e de infraestrutura para transformar esse potencial em vantagem competitiva.

A conferência do Forte, portanto, não é apenas um fórum de discussão, mas um termômetro das tensões e oportunidades que moldarão o futuro das relações internacionais no contexto da disputa por recursos estratégicos





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