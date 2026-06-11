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Condomínio residencial de alto padrão com entrega de cabana pronta em cada lote em Areal, na Região Serrana do Rio

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Condomínio residencial de alto padrão com entrega de cabana pronta em cada lote em Areal, na Região Serrana do Rio
Condomínio ResidencialAlto PadrãoLago Di Como
📆6/11/2026 11:48 AM
📰JornalOGlobo
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O lançamento do condomínio residencial de alto padrão, chamado de Riserva di Como, em Areal, na Região Serrana do Rio, tem como diferencial a entrega de uma cabana pronta em cada lote, projeto assinado pelo arquiteto Duda Porto. O empreendimento ocupa uma área de mais de 215 mil metros quadrados às margens da represa de Areal, no Vale do Morro Grande, e contará com marina, vinhedo, anfiteatro, restaurante, praça gastronômica e um campo de golfe executivo de nove buracos. Na área interna, o condomínio terá academia, spa, piscinas, sauna e espaços de convivência.

Um novo condomínio residencial de alto padrão , inspirado na região do Lago di Como, será lançado em agosto em Areal , na Região Serrana do Rio.

O empreendimento, batizado de Riserva di Como, prevê 96 lotes com áreas superiores a 2 mil metros quadrados e um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 115,2 milhões. O projeto ocupa uma área de mais de 215 mil metros quadrados às margens da represa de Areal, no Vale do Morro Grande. Um dos diferenciais anunciados pelos incorporadores é a entrega de uma cabana pronta em cada lote, projeto assinado pelo arquiteto Duda Porto.

Entre os equipamentos previstos estão marina, vinhedo, anfiteatro, restaurante, praça gastronômica e um campo de golfe executivo de nove buracos. O complexo também ficará ao lado de um haras voltado para atividades equestres. Na área interna, o condomínio contará com academia, spa, piscinas, sauna e espaços de convivência. O projeto terá ainda portaria e controle de acesso

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