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Condenação Global ao Atentado Frustrado Contra Donald Trump

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Condenação Global ao Atentado Frustrado Contra Donald Trump
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📆4/26/2026 11:27 AM
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Líderes mundiais de diferentes ideologias uniram-se para condenar o ataque contra o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, reiterando que a violência não é o caminho para a resolução de conflitos políticos.

O atentado frustrado contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , ocorrido na noite de sábado, gerou uma onda de condenação unânime por parte de líderes mundiais de diferentes espectros políticos, tanto aliados quanto opositores.

A mensagem predominante, ecoada por diversos líderes de diferentes continentes, foi a rejeição à violência como meio de expressão ou resolução de conflitos: “A violência não é o caminho”. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, e a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, foram das primeiras a se manifestar. Sheinbaum expressou alívio pelo bem-estar de Trump e sua esposa, transmitindo seus respeitos e reiterando que a violência nunca deve ser uma opção.

Rodríguez também condenou o atentado, enviando votos de boa sorte ao casal Trump e aos presentes no evento, enfatizando que a violência não é uma alternativa para aqueles que defendem a paz. O escritório do presidente argentino, Javier Milei, divulgou um comunicado com o mais enérgico repúdio ao ataque. Até mesmo Gavin Newsom, governador da Califórnia e um dos principais rivais políticos de Trump, enviou uma mensagem de apoio, ressaltando a importância da imprensa livre e a inaceitabilidade da violência.

Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, cuja família foi vítima de violência política em 2022, expressou suas orações pela vítima e por todos afetados, demonstrando alívio pela ausência de fatalidades. A Europa também se manifestou de forma contundente. Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores, celebrou a segurança de Trump e dos participantes, afirmando que a violência política não tem lugar em uma democracia.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, agradeceu a rápida atuação da polícia e dos serviços de emergência. António Costa, presidente do Conselho Europeu, classificou o incidente como “profundamente preocupante” e rejeitou qualquer forma de violência política, sendo acompanhado pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, declarou que a violência nunca é o caminho, e a humanidade só avançará através da democracia, da coexistência e da paz.

O líder da oposição espanhola, Alberto Núñez Feijóo, reforçou que a discordância política deve ser resolvida com palavras, não com violência, defendendo a democracia. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, aliada de Trump, expressou sua solidariedade e afeto ao líder republicano, sua esposa e equipe, enfatizando que nenhum ódio político deve encontrar espaço nas democracias e que a defesa da civilização deve ser uma barreira contra a intolerância.

Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, expressou consternação e condenou qualquer ataque às instituições democráticas ou à liberdade de imprensa. Emmanuel Macron, presidente francês, afirmou que o ataque armado em Washington é inaceitável, reiterando que a violência não tem lugar em uma democracia e que Trump tem todo o seu apoio. Friedrich Merz, chanceler alemão, concordou, lembrando que o povo decide por maioria de votos, não com armas.

Ulf Kristersson, primeiro-ministro sueco, declarou que a violência e as ameaças contra políticos e jornalistas minam a democracia e são inaceitáveis. Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, enfatizou que, em democracias, a luta se trava com ideias, sem espaço para violência. Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro, dedicou pensamentos e orações a Trump e Melania em nome do povo húngaro

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