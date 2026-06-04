Condenação de Jairinho e perdão judicial a Monique no caso Henry Borel

Jairinho é condenado a 43 anos pela morte de Henry Borel; Monique Medeiros recebe perdão judicial. Pai da criança critica decisão e fala em terceira morte do filho.

O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho , a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte do menino Henry Borel, de 4 anos.

O julgamento, um dos mais emblemáticos dos últimos anos no estado, ocorreu na madrugada desta quinta-feira (4) e terminou com a absolvição de Monique Medeiros, mãe da criança, que recebeu perdão judicial. A decisão gerou reações intensas, especialmente do pai de Henry, Leniel Borel, que afirmou que a sentença ultrapassa os limites da história de seu filho. Em nota, ele escreveu: Mataram meu filho pela terceira vez.

Leniel criticou a demora da Justiça e as manobras processuais que, segundo ele, obrigaram a família a reviver a dor repetidas vezes. A defesa de Jairinho classificou o julgamento como bizarro e anunciou que recorrerá da decisão. Monique Medeiros foi condenada apenas por omissão diante da tortura sofrida pelo filho, recebendo pena de 1 ano e 4 meses de detenção, já considerada cumprida.

Em relação à acusação de homicídio, os jurados desclassificaram o crime de homicídio intencional para homicídio culposo, o que permitiu a aplicação do perdão judicial. Durante o julgamento, Monique acusou Jairinho pela primeira vez pela morte de Henry, afirmando acreditar que o ex-vereador foi o responsável pelas agressões.

Em interrogatório, ela chorou diversas vezes, especialmente quando foram exibidos vídeos e imagens de Henry ao lado do pai, Leniel, incluindo registros das últimas imagens da criança no parquinho de um condomínio no fim de semana anterior à morte. O Ministério Público também apresentou fotos da perícia no Instituto Médico-Legal e imagens de Henry no colo de Monique ao lado de Jairinho horas antes da morte.

O perdão judicial concedido a Monique baseou-se no argumento de que as consequências do crime já produziram efeitos suficientemente gravosos para ela, dispensando a aplicação de pena. No entanto, o Ministério Público e a assistência de acusação podem questionar aspectos como a desclassificação do homicídio doloso e a própria concessão do perdão, desde que respeitados os limites impostos pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A sentença reconhece a ocorrência do delito e a participação de Monique, mas afasta os efeitos punitivos da condenação. O caso Henry Borel, que chocou o país, continua a gerar debates sobre a eficácia do sistema judicial e a proteção de crianças vítimas de violência doméstica





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