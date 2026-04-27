Concurso Público na Câmara de Rio das Ostras Abre Inscrições com 38 Vagas

A Câmara Municipal de Rio das Ostras lança concurso público com vagas para níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 5.713. Inscrições a partir de 30 de abril e provas em agosto de 2026.

A Câmara Municipal de Rio das Ostras anunciou a abertura de um concurso público com o objetivo de preencher 38 vagas, divididas entre contratação imediata (19) e cadastro reserva (19).

Esta é uma excelente oportunidade para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, abrangendo o ensino médio, técnico e superior. As inscrições para o concurso estarão abertas a partir do dia 30 de abril, e os candidatos interessados deverão se preparar para as provas, que estão agendadas para o mês de agosto de 2026.

A remuneração oferecida varia significativamente de acordo com o cargo, oscilando entre R$ 2.180 e R$ 5.713, tornando este concurso atrativo para quem busca estabilidade financeira e uma carreira no serviço público. O concurso público da Câmara Municipal de Rio das Ostras apresenta uma diversidade de cargos para atender às necessidades da instituição. Para candidatos com ensino médio completo, há oportunidades para as funções de assistente legislativo (9 vagas + 10 em cadastro reserva) e auxiliar de segurança legislativa.

Já para aqueles que possuem formação técnica, a vaga disponível é para técnico em informática (1 vaga + 1 em cadastro reserva). O nível superior abre portas para cargos como consultor legislativo, procurador legislativo e contador legislativo, cada um com suas responsabilidades e requisitos específicos.

Os salários refletem a complexidade e a importância de cada função, com o assistente legislativo recebendo R$ 2.180, o auxiliar de segurança legislativa R$ 2.300, o técnico em informática R$ 2.333, o consultor legislativo R$ 2.800 e, finalmente, o procurador e contador legislativo com a remuneração mais elevada, de R$ 5.713. As taxas de inscrição são de R$ 95 para os níveis médio e técnico, e R$ 120 para o nível superior, representando um investimento acessível para quem deseja concorrer.

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, com questões de múltipla escolha abrangendo diversas áreas do conhecimento. Os candidatos serão avaliados em língua portuguesa, matemática, informática, legislação municipal, regimento interno da Câmara e conhecimentos específicos relacionados ao cargo pretendido. A prova objetiva está prevista para o dia 2 de agosto de 2026, e será o principal critério de avaliação para a maioria dos cargos.

Adicionalmente, para os cargos de nível superior, haverá uma prova de títulos, que terá caráter classificatório, ou seja, contribuirá para a nota final do candidato. A prova de títulos permitirá que os candidatos demonstrem sua experiência profissional e acadêmica, agregando valor ao seu currículo. O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado em 30 de outubro de 2026, marcando o fim do processo seletivo e o início de uma nova etapa para os aprovados.

Este concurso representa uma oportunidade valiosa para quem busca uma carreira estável e com bons salários no serviço público municipal, contribuindo para o desenvolvimento e aprimoramento da Câmara Municipal de Rio das Ostras





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