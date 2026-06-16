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Concertos para pessoas com demência em Nova York: um programa inédito de estimulação cognitiva e interação social

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Concertos para pessoas com demência em Nova York: um programa inédito de estimulação cognitiva e interação social
DemênciaMusicoterapiaEstimulação Cognitiva
📆6/16/2026 8:28 AM
📰JornalOGlobo
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O Lincoln Center, um complexo artístico famoso em Nova York, oferece concertos gratuitos para pessoas com demência, promovendo interação social e estimulação cognitiva. A iniciativa, que já completa dez anos, envolve renomados músicos e adapta apresentações para um público com comprometimento cognitivo.

O Lincoln Center, um complexo artístico famoso em Nova York, oferece concertos gratuitos para pessoas com demência , promovendo interação social e estimulação cognitiva . A iniciativa, que já completa dez anos, envolve renomados músicos e adapta apresentações para um público com comprometimento cognitivo.

A musicoterapia é destacada como benéfica na recuperação e qualidade de vida dos pacientes, suprindo a carência de programas acessíveis nos EUA para essa população crescente. O casal Rob Kaufman e sua esposa Ellen participaram de uma apresentação comemorativa pelos dez anos da iniciativa, que contou com a participação do Quarteto de Cordas Calidore. Os músicos encerraram a temporada de primavera diante de uma plateia lotada, formada por cerca de 100 pessoas.

Uma espectadora fechou os olhos e simulou reger a orquestra enquanto os artistas tocavam Mozart. Outra batucava no braço de sua cuidadora, como se estivesse tocando teclas de piano. O Lincoln Center, famoso complexo artístico localizado no Upper West Side de Nova York, criou a série em resposta a uma necessidade identificada pela instituição, explicou Miranda Hoffner, diretora de acessibilidade do local.

- Estávamos ouvindo cada vez mais de nossos assinantes da Filarmônica e da Sociedade de Música de Câmara que eles não estavam renovando suas assinaturas por causa da demência, já que seus familiares tinham sido afetados - disse ela à AFP. - Sentimos a responsabilidade de preencher essa lacuna. Demência é um termo abrangente utilizado para descrever sintomas debilitantes que podem provocar perda de memória e comprometer os movimentos e as atividades da vida cotidiana.

A doença de Alzheimer responde pela maioria dos casos, mas diferentes fatores de risco e condições podem desencadear o quadro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 57 milhões de pessoas viviam com demência em todo o mundo em 2021, com aproximadamente 10 milhões de novos casos registrados a cada ano. A condição é progressiva e não tem cura.

Os casos vêm aumentando, em parte, porque a geração dos baby boomers - pessoas nascidas durante o crescimento populacional após a Segunda Guerra Mundial - atingiu a terceira idade e, de modo geral, está vivendo mais do que as gerações anteriores. Isso significa que essas pessoas estão enfrentando mais doenças crônicas e outros problemas de saúde associados ao envelhecimento. Entre eles está a demência, afirmou Emily Finkelstein, especialista em geriatria do centro médico NewYork-Presbyterian.

E, especialmente nos Estados Unidos - onde o sistema de saúde é caro e complexo -, faltam estruturas sociais mais amplas para atender essa crescente população de pessoas com demência, disse a médica à AFP. Finkelstein destacou a ampla quantidade de evidências que demonstram os benefícios de terapias baseadas em arte, música e dança para pessoas com comprometimento cognitivo. Nos Estados Unidos, porém, esses programas costumam ser localizados e, para muitas pessoas, de difícil acesso.

- Não temos um programa nacional de saúde. É muito mais complicado estruturar e ampliar esse tipo de iniciativa, embora saibamos que elas são benéficas - afirmou Finkelstein. No Lincoln Center, a programação voltada para pessoas com demência e seus cuidadores é oferecida gratuitamente. Uma organização sem fins lucrativos dedicada ao apoio de cuidadores de pacientes com Alzheimer treinou os funcionários sobre a melhor forma de acolher o público e desenvolver apresentações acessíveis conduzidas por artistas de nível internacional

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Demência Musicoterapia Estimulação Cognitiva Interação Social Programas De Apoio A Cuidadores

 

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