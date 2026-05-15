Concerto gratuito com música sinfônica e ritmos populares na periferia de São Paulo

O Parque do Carmo recebe neste domingo, a partir das 14h, um concerto gratuito que une a música sinfônica da Orquestra Experimental de Repertório com o repertório de Gloria Groove e MC Tha. A iniciativa do Projeto Aquarius, que já teve edições em pontos paulistanos como o Monumento do Ipiranga e o Ibirapuera, desembarca pela primeira vez na periferia de São Paulo.

Com a Orquestra Experimental de Repertório regida por Wagner Polistchuk, espetáculo gratuito neste domingo no Parque do Carmo terá participações de Gloria Groove e MC ThaO Projeto Aquarius , que já teve edições em conhecidos pontos paulistanos como o Monumento do Ipiranga e o Ibirapuera, desembarca pela primeira vez na periferia de São Paulo.

O Parque do Carmo receberá neste domingo, a partir das 14h, o concerto gratuito que unirá a música sinfônica da Orquestra Experimental de Repertório com o repertório de Gloria Groove e MC Tha. Para muitos, será uma oportunidade de acessar o gênero conhecido como erudito, já que a música clássica, quase sempre associada às salas nobres do Centro da cidade, será combinada com os ritmos que são mais populares nos extremos da capital paulista.

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