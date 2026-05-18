Concerns about soccer field quality in 2026 World Cup

Researchers have been working on finding the perfect soccer field for the upcoming 2026 World Cup. They have tested different types of grass, irrigation, and maintenance methods to ensure the fields meet the highest standards.

Uma máquina que reproduz o impacto de uma chuteira no gramado ajudou os pesquisadores a entender como os jogadores se comportam em diferentes tipos de campo.

Um dos maiores jogadores da história da Argentina, Lionel Messi, enfrentou um goleiro canadense em um lance decisivo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018. Messi tentou tocar de bico, sem força, e o goleiro defendeu com facilidade. Após a partida, o técnico e os jogadores argentinos explicaram que o estádio, normalmente com um gramado artificial, havia sido substituído por um campo temporário de grama natural poucos dias antes do torneio.

Os jogadores da Argentina reclamaram que a bola quicava 'como em um trampolim' e descreveram o gramado como 'um desastre'. As preocupações com a qualidade dos campos acompanharam o torneio à medida que a Copa do Mundo de 2026 se aproxima. Por isso, os organizadores dos países-sede (EUA, Canadá e México) contrataram especialistas para garantir que não ocorram reclamações durante a copa, que vai de 11 de junho a 19 de julho de 2026





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Soccer Field 2026 World Cup Concerns Researchers Testing Different Types Of Grass Irrigation Maintenance

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