CONANDA condena aprovação do PDL que suspende resolução sobre atendimento a menores vítimas de estupro com direito à interrupção da gravidez

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) expressou profunda indignação e veemente repúdio à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 03/2025 pelo Senado Federal, que suspende os efeitos da Resolução nº 258/2024.

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente ( CONANDA ) expressou profunda indignação e veemente repúdio à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo ( PDL ) nº 03/2025 pelo Senado Federal, que suspende os efeitos da Resolução nº 258/2024.

A decisão representa um grave retrocesso na proteção integral de crianças e adolescentes, especialmente daqueles que vivenciam situações de violência sexual. O CONANDA ressaltou que essas vítimas enfrentam barreiras institucionais, discriminação, julgamentos morais e dificuldades para acessar serviços públicos de saúde, assistência social, educação, proteção e justiça. Em vez de fortalecer mecanismos de proteção, acolhimento e responsabilização, a decisão aprovada contribui para ampliar a insegurança institucional, a fragmentação dos fluxos de atendimento e o risco de negação de direitos.

O CONANDA destacou que a resolução foi aprovada pelo conselho no exercício legítimo de suas competências, em conformidade com a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tratados internacionais de direitos humanos e demais normas de proteção à infância e à adolescência. A medida não alterou a legislação vigente, mas buscou assegurar a efetivação de direitos já previstos em lei.

O acesso ao aborto nos casos previstos pelo artigo 128 do Código Penal e pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal já faz parte do ordenamento jurídico brasileiro. O CONANDA reafirma seu compromisso inegociável com a proteção integral, a prioridade absoluta e a dignidade de todas as crianças e adolescentes. A aprovação do PDL nº 03/2025 produz impactos concretos na vida de crianças e adolescentes, especialmente daqueles que vivenciam situações de violência sexual.

A suspensão da resolução do CONANDA significa que as vítimas dessas situações não terão acesso a serviços públicos de saúde, assistência social, educação, proteção e justiça de forma eficaz e segura. O CONANDA manifesta profunda indignação e veemente repúdio à aprovação do PDL nº 03/2025 e reafirma seu compromisso com a proteção integral e a dignidade de todas as crianças e adolescentes





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