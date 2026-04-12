Comunidade Escolar se Mobiliza por Melhorias em Escola em Construção

Pais e alunos de uma escola em Rivas Vaciamadrid se unem para protestar contra a falta de espaço e a demora nas obras. A iniciativa busca chamar a atenção das autoridades para a necessidade urgente de concluir a construção da escola e garantir um ambiente adequado para as crianças.

Os vizinhos da rua Eduardo López afastaram as cortinas para ver o que se passava do outro lado. Depararam-se com duas filas de adultos batendo tambores enquanto uma fila de crianças com máscaras desfilava em silêncio. Saíam da porta dos fundos segurando uma corrente de papel colorido que parecia interminável e a penduravam ao redor de um edifício em construção.

A cena, com a luz da tarde caindo, poderia ser confundida com um ritual mágico ou uma invocação do além se os vizinhos não soubessem que isso é impossível, porque do outro lado da rua o que existe é uma escola. Quando viram de onde vinha a barulheira, fecharam as cortinas e voltaram às suas tarefas. As famílias do CEIP Hispanidad, em Rivas Vaciamadrid, queriam chamar a atenção. E conseguiram. As correntes, que as crianças criavam naquela mesma tarde de sexta-feira na saída da escola, na verdade, são um símbolo de que os pequenos se "academ" à sua escola para ver se a Comunidade de Madrid lhes dá ouvidos e termina de construir as salas de aula, os laboratórios, os banheiros e o ginásio que lhes faltam. E os tambores são os de um grupo de pais que tem uma batucada e veio para dar ritmo a esta noite de reclusão pela educação pública. Cerca de 50 famílias concordaram em tomar a escola e se trancar com seus filhos durante toda a noite. Esperam há cinco anos que o edifício seja construído, que tem crescido ao ritmo da matrícula. O que não pensaram é que a empresa encarregada das obras abandonaria o projeto no meio do caminho e os deixaria às portas de um novo ano letivo sem espaço suficiente. Desde as cinco da tarde, pais e mães chegaram com seus filhos para pintar cartazes de "escola já" com o O transformado em uma carinha triste. E não apenas pais, mas também avós, tios e irmãos mais velhos que jogam futebol e irmãos mais novos que dormem em carrinhos. Até mesmo pessoas que não pertencem ou não têm nenhuma relação com a escola vieram. Todos usam camisetas verdes com frases em defesa da educação pública. "Não somos da escola, mas tivemos filhos e netos que passaram pelos mesmos problemas", diz uma mulher que toca violão enquanto as crianças dançam ao redor. "Esta camiseta que estou usando tem cerca de cinco anos", acrescenta. "Talvez desde 2019", corrige outra. María de la Viñas López, a presidente da AFA, pede silêncio para ler um manifesto. "A educação pública é um direito", ouve-se dizer no meio do pátio lotado. E anuncia que a Câmara Municipal de Rivas, dentro de suas competências, comprometeu-se a renaturalizar o terreno do estacionamento da escola, que não será mais porque a escola está localizada dentro da Zona de Baixas Emissões do município. Os pais celebram com assobios e começam a fantasiar que seus filhos possam fazer educação física ali, mas outros lembram-lhes que o essencial depende da Secretaria de Educação. As famílias têm inscrito seus filhos no CEIP Hispanidad com a confiança de que o centro seria concluído em breve, mas passaram cinco anos e ainda está pela metade. A falta de vagas em outros centros também não lhes deixa muitas opções. "Minha filha estava em outra escola, mas ficava a seis quilômetros de casa", conta Cecilia Montaño, mãe de uma estudante do primeiro ano do Ensino Fundamental. Esta fica muito mais perto, mas agora ela está considerando devolvê-la à sua antiga escola pela simples razão de que aquela era um edifício completo. Às nove da noite chega o "jantar de gala". As famílias se sentam nas únicas cadeiras disponíveis, algumas muito pequenas porque o mobiliário da escola só é adaptado para a Educação Infantil, apesar de os primeiros alunos matriculados em 2021 já estarem no segundo ano do Ensino Fundamental. Compartilham gazpachos, sacos de batatas e empanadas de mesa em mesa. Uma mãe tira um bolo com um pônei e convida os outros a soprar as velas e a cantar Parabéns a um pai que está celebrando. "Alguém quer bolo?!", grita, e imediatamente um grupo de crianças aparece do nada para pegar um pedaço. ― A única coisa que eu quero é viver tranquila nesta escola ― diz uma menina do segundo ano do Ensino Fundamental com naturalidade enquanto come seu pedaço de bolo. "Parece que não, mas eles sabem o que está acontecendo", comenta Estefanía Álvarez, mãe de um estudante do primeiro ano do Ensino Fundamental. "Meu filho me diz que adoraria ter uma biblioteca para tirar um livro agora que está começando a ler. Essas são coisas dele". Na única sala onde não há aula, o filme Meu Malvado Favorito é exibido. Há colchonetes de ginástica no chão e alguém tira uma máquina de pipoca. Estefanía diz que este espaço eles querem dividir para fazer duas salas de aula, talvez também a sala dos professores. "É que eles estão mudando o projeto no meio do caminho", ela se queixa. O que mais incomoda as famílias é que a Comunidade de Madrid está em silêncio. O descontentamento com a falta de espaços adequados e a demora nas obras é evidente em cada detalhe. O gesto simbólico de se "academ" à escola e a união da comunidade escolar refletem a urgência em resolver a situação. A esperança de um futuro com mais recursos e espaços para as crianças é o que move essas famílias, mesmo diante da incerteza. A persistência dos pais e a solidariedade entre eles demonstram a importância da educação pública e o desejo de um ambiente escolar melhor para as futuras gerações. É uma batalha que eles estão dispostos a enfrentar, com a esperança de que suas vozes sejam ouvidas e suas necessidades atendidas. A iniciativa de se manterem unidos e visíveis reforça a mensagem de que a educação de qualidade é um direito fundamental. A luta continua até que o CEIP Hispanidad se torne uma escola completa e acolhedora para todos os seus alunos. A comunidade escolar espera ansiosamente por uma resposta das autoridades competentes, acreditando que a educação de seus filhos merece atenção e investimento. A mobilização em prol da educação pública demonstra a força da união e a importância de lutar por aquilo em que se acredita. A esperança de um futuro melhor para as crianças é o combustível que impulsiona essa batalha, mostrando que a perseverança e a solidariedade podem fazer a diferença





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