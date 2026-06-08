Comunicado do Ministério da Saúde sobre a vacina contra a Covid-19

O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiram um comunicado conjunto sobre a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan. De acordo com o comunicado, até o momento, não há confirmação de vínculo entre a vacina e os casos de reações graves relatados. Mais de 500 mil doses da vacina já foram administradas, e entre os vacinados, foram identificados 42 episódios de reações graves possivelmente associadas ao imunizante. Nesse grupo estão os dois casos de óbito sob investigação.

O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) emitiram um comunicado conjunto sobre a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan .

De acordo com o comunicado, até o momento, não há confirmação de vínculo entre a vacina e os casos de reações graves relatados. Mais de 500 mil doses da vacina já foram administradas, e entre os vacinados, foram identificados 42 episódios de reações graves possivelmente associadas ao imunizante. Nesse grupo estão os dois casos de óbito sob investigação. O ministério destacou que todas as ocorrências serão analisadas pelas autoridades de saúde.

A campanha de imunização teve início neste ano, com prioridade para profissionais da saúde. A recomendação do governo é que pessoas vacinadas nos últimos 21 dias procurem uma unidade de saúde para acompanhamento e monitoramento de possíveis efeitos adversos.

Além disso, a Anvisa está realizando uma série de levantamentos para avaliar a segurança da vacina. De acordo com registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 38 levantamentos devem ser divulgados até o próximo domingo, 14 de junho. Esses levantamentos visam avaliar a eficácia e a segurança da vacina em diferentes grupos de pessoas. A vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan é aplicada em dose única e é a primeira desenvolvida integralmente no Brasil.

A campanha de imunização tem sido realizada em diferentes partes do país, com prioridade para profissionais da saúde. A recomendação do governo é que pessoas vacinadas nos últimos 21 dias procurem uma unidade de saúde para acompanhamento e monitoramento de possíveis efeitos adversos. A Anvisa está realizando uma série de levantamentos para avaliar a segurança da vacina.

De acordo com registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 38 levantamentos devem ser divulgados até o próximo domingo, 14 de junho. Esses levantamentos visam avaliar a eficácia e a segurança da vacina em diferentes grupos de pessoas. A vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan é aplicada em dose única e é a primeira desenvolvida integralmente no Brasil. A campanha de imunização tem sido realizada em diferentes partes do país, com prioridade para profissionais da saúde.

A recomendação do governo é que pessoas vacinadas nos últimos 21 dias procurem uma unidade de saúde para acompanhamento e monitoramento de possíveis efeitos adversos. A Anvisa está realizando uma série de levantamentos para avaliar a segurança da vacina. De acordo com registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 38 levantamentos devem ser divulgados até o próximo domingo, 14 de junho. Esses levantamentos visam avaliar a eficácia e a segurança da vacina em diferentes grupos de pessoas





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