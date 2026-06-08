Comportamento Atípico de Gatos: Entendendo as Mudanças de Conduta

Letícia Orlandi, consultora em comportamento animal, elucidou três casos de comportamentos atípicos em gatos. Dois deles tinham causas clínicas, enquanto o terceiro estava relacionado a condições ambientais inadequadas. A ciência do comportamento animal vem se desenvolvendo no Brasil, e Orlandi conta como ela consegue entender e reverter essas condutas com a ajuda de médicos veterinários e estudos sobre o comportamento felino.

Um casal, marido e mulher, mudou-se com seu gato do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Logo após a mudança, o gato começou a agredir a mulher.

Em outro caso, uma gata deixou de usar a caixa de areia e passou a usar peças de roupa sujas do seu tutor para 'enterrar' suas fezes. Esses três comportamentos atípicos foram elucidados pela consultora em comportamento animal Letícia Orlandi. Orlandi concluiu que, em dois dos casos, havia uma causa clínica para a alteração no comportamento dos animais. No terceiro, condições ambientais inadequadas estavam na origem do problema.

A ciência do comportamento animal vem se desenvolvendo, e o Brasil ocupa lugar de destaque nesse campo, diz Orlandi, que tem cursos de pós-graduação em comportamento animal pela Universidade Tuiuti do Paraná em parceria com o Instituto de Saúde e Psicologia Animal (INSPA) e pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais. Em entrevista à BBC News Brasil, Orlandi conta como, com a ajuda de médicos veterinários e baseando-se em um número crescente de estudos sobre o comportamento felino, consegue compreender e reverter as estranhas condutas de seus idiossincráticos clientes.

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