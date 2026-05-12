Head Topics

Compartilha o status do tratamento de Arrascaeta, médico do Flamengo; jogador já não sente dores na região lesionada.

Futebol News

Compartilha o status do tratamento de Arrascaeta, médico do Flamengo; jogador já não sente dores na região lesionada.
AraújocaetaFlamengo TVMédico Do Rubro-Negro
📆5/12/2026 11:14 PM
📰Lance!
14 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 30% · Publisher: 51%

O médico do Flamengo, Fernando Sassaki, revelou o progresso do tratamento de Arrascaeta, após a entrevista ao canal oficial do clube, publicado em 12 de dezembro. O jogador já não sente dor na região lesionada e está se recuperando bem em todo o processo de fisioterapia.

e Estudiantes, no último dia 29, Médico do Rubro-Negro, Fernando Sassaki deu detalhes do status do tratamento feito pelo uruguaio. STJD denuncia Flamengo por desordens em clássico; clube corre risco de perder mando Outro ponto positivo é que Arrascaeta já não sente dores na região lesionada.

A evolução dele tem sido muito positiva, e já está sem dor, realizando todo o trabalho na fisioterapia em tempo integral. Isso se deve muito ao comprometimento do atleta, ao cuidado que ele tem consigo mesmo e a toda a estrutura que o Flamengo também fornece nesse momento

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Araújocaeta Flamengo TV Médico Do Rubro-Negro Radiografia Tratamento Uruguai

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gremio x Flamengo: jogo da 15ª rodada do Brasileiro na Arena do GrêmioGremio x Flamengo: jogo da 15ª rodada do Brasileiro na Arena do GrêmioConfira as prováveis escalações, odds e informações do jogo entre Grêmio e Flamengo.
Read more »

Vasco Pressão sobre times G5: Renato alerta contra 'Rambo' e Flamengo e Grêmio em Porto AlegreVasco Pressão sobre times G5: Renato alerta contra 'Rambo' e Flamengo e Grêmio em Porto AlegreO Vasco da Gama atingiu mais de 86% de aproveitamento nos últimos cinco jogos, klubados apenas por quatro gols sofridos. O atacante Renato alerta que seu time não pode seguir esse modelo, ou seja, não pode seguir o comportamento de Robin Hood. Em compensação, o Flamengo também tem sido pressionante, vencendo o Grêmio no fechamento do primeiro turno na Vila Belmiro, dominando com claros empates e gols a sobra, sendo que o resultado final foi embalado pelo gol de Anthony Felix Carrascal.
Read more »

Marido de Kelly Key posa com a família e compartilha reflexãoMarido de Kelly Key posa com a família e compartilha reflexãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »

Ceará admite erros e compartilha responsabilidade por resultados ruins com os atletas em coletivaCeará admite erros e compartilha responsabilidade por resultados ruins com os atletas em coletivaEm resposta a uma derrota por 1 a 0 para o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, o zagueiro Éder e outros jogadores do Ceará assumiram a responsabilidade por um desempenho recente ruim do time e manifestaram o desejo de fazer diferente no duelo com o Atlético MG.
Read more »



Render Time: 2026-05-13 02:25:05