Compartilha o status do tratamento de Arrascaeta, médico do Flamengo; jogador já não sente dores na região lesionada.

O médico do Flamengo, Fernando Sassaki, revelou o progresso do tratamento de Arrascaeta, após a entrevista ao canal oficial do clube, publicado em 12 de dezembro. O jogador já não sente dor na região lesionada e está se recuperando bem em todo o processo de fisioterapia.

e Estudiantes, no último dia 29, Médico do Rubro-Negro, Fernando Sassaki deu detalhes do status do tratamento feito pelo uruguaio. STJD denuncia Flamengo por desordens em clássico; clube corre risco de perder mando Outro ponto positivo é que Arrascaeta já não sente dores na região lesionada.

A evolução dele tem sido muito positiva, e já está sem dor, realizando todo o trabalho na fisioterapia em tempo integral. Isso se deve muito ao comprometimento do atleta, ao cuidado que ele tem consigo mesmo e a toda a estrutura que o Flamengo também fornece nesse momento





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