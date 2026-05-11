Comparando os números, a diferença de desempenho entre Artur e Igor Jesus não é tão grande quanto se parece

A comparação entre as médias de gols de Arthur e Igor Jesus indica que a diferença entre os dois não é tão grande quanto as críticas ao camisa 19 do Botafogo. Enquanto Igor marcou 17 gols em 4524 minutos, Artur fez 11 gols em 3465 minutos.

A comparação entre os números de Artur e Igor Jesus no Glorioso mostra que a diferença na média de gols entre os dois não é tão grande quanto as críticas ao camisa 19 do Botafogo fazem parecer.

Enquanto Igor marcou 17 gols em 4524 minutos, Artur fez 11 gols em 3465 minutos. Em média, Igor participa de um gol a cada 266 minutos, enquanto Artur marca a cada 315 minutos. Os números mostram que a diferença de rendimento ofensivo entre os dois não é tão expressiva quanto muitas vezes se imagina. O que naturalmente pesa na percepção é o contexto dos gols.

Igor Jesus marcou em momentos históricos e decisivos para o Botafogo, sendo peça importante nas campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro de 2024 e da Libertadores de 2024. Já Arthur Cabral convive com um cenário diferente: o centroavante chegou ao clube cercado de expectativa, sob pressão e comparação constante com Igor Jesus, que participou diretamente dos maiores feitos recentes do Botafogo. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas.

Jogue de forma responsável. Sob um contexto de fortes turbulências nos bastidores do clube, trocas de treinadores e reformulação do elenco, Arthur precisa assumir protagonismo em uma fase menos favorável da equipe alvinegra. O protagonismo de Igor Jesus nas campanhas de título do Brasileirão 2024 e Libertadores do mesmo ano fez com que ele rapidamente criasse uma identificação muito forte com a torcida alvinegra.

Mais do que os números, o atacante ficou marcado por gols decisivos, atuações em jogos grandes e pela entrega dentro de campo no ano mais vitorioso da história do Botafogo





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desempenho Desempenho Ofensivo Medias De Gols Diferença Entre Centroavantes Partidas Históricas Campeões Do Campeonato Brasileiro Coleta Goleadora Esperança Para A Temporada 2025

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Citações e críticas a Igor Thiago, atacante do Brentford, por sua atuação na Premier LeagueEm uma partida de sábado pela 36ª rodada da Premier League, Igor Thiago, atacante do Brentford, foi criticado por suas atuações apagadas e erros ofensivos, enquanto Erling Haaland recebeu críticas por sua marcação excessiva de gols. Alguns torcedores questionaram a habilidade e competência de Igor Thiago, enquanto outros questionavam como ele conseguiu marcar 22 gols na temporada.

Read more »

Artur Jorge vê evolução no Cruzeiro em vitória contra o BahiaO técnico Artur Jorge destacou a evolução da equipe do Cruzeiro depois da vitória por 2 a 1 contra o Bahia, pela 15ª rodada do Brasileiro.

Read more »

Bobadilla volta titular, Calleri e Artur esperam titularidades no clássico contra o MajestosoO time de Roger Machado precisa vencer o Majestoso para não correr o risco de perder seu lugar no G4. Com o retorno do volante Bobadilla, a comissão técnica não deve poupar nenhum jogador considerado titular, e devem ficar fora do clássico apenas os jogadores que estão no departamento médico neste momento. Entre os 11 que devem entrar em campo, Calleri aparece como uma das esperanças de gols em busca da vitória. O atacante Artur, que chegou recentemente ao clube, vive a expectativa pela titularidade nesta partida em Itaquera.

Read more »

Flamengo vence o Grêmio e avança para 30 pontos, mas não pensa em PalmeirasO técnico do Flamengo, Jorge Jesus, analisou o desempenho ofensivo da equipe após a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jesus apontou o baixo aproveitamento ofensivo como um ponto negativo na atuação, mas ressaltou que a vitória é extremamente merecida pelo trabalho realizado nas duas etapas. O Rubro-Negro chegou aos 30 pontos e agora se aproxima do líder Palmeiras, que soma 34. O treinador, no entanto, afirmou que a equipe não está focada na disputa com o Alviverde, mas sim em conquistar em cada jogo os três pontos em disputa.

Read more »