Como pagar primeiro as dívidas com juros altos e bens em garantia com o Novo Desenrola Brasil

O Novo Desenrola Brasil oferece uma oportunidade para quem tem mais de uma dívida para pagar primeiro as que possuem juros altos, valores elevados e que têm bens em garantia, como financiamento imobiliário ou de veículo. Com um planejamento financeiro e uma estratégia de pagamento eficaz, é possível renegociar dívidas com descontos e parcelamentos em até 48 vezes.

Com o Desenrola 2.0 ( Novo Desenrola Brasil ), o ideal para quem tem mais de uma dívida é pagar primeiro as que possuem juros altos , valores elevados e que têm bens em garantia , como financiamento imobiliário ou de veículo.

Para tomar esta decisão, é preciso prestar atenção às necessidades mais importantes da família e a como está sendo feita a reorganização financeira, com um plano de pagamento viável e sustentável. Para aderir ao Desenrola é preciso entrar na plataforma das instituições financeiras participantes.

O Inter é uma delas, e seus clientes com dívidas em atraso de cartão de crédito ou cheque especial podem renegociar com descontos de até 90%, parcelamento em até 48 vezes e juros de até 1,99% ao mês





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