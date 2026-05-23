Como organizar a declaração de imposto de renda com as novas regras até o fim do prazo

Com as novas regras e prazos de entrega, o contribuinte precisa se organizar para garantir a regularização do CPF antes do prazo. A Receita Federal disponibiliza informações e aplicativos para facilitar o processo e incentivar a organização dos documentos.

se aproximando do fim - o termo é 29 de maio -, muitos contribuintes ainda têm dúvidas sobre como organizar os documentos, escolher o modelo correto e enviar a declaração sem erro à Receita Federal.

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025, realizou operações em bolsa de valores, teve patrimônio acima de R$ 800 mil ou recebeu rendimentos isentos superiores a R$ 200 mil, entre outras regras, deve, além do risco de ficar com o CPF pendente de regularização, o que pode dificultar financiamentos, emissão de passaporte e outras operações financeiras





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