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Como Evitar Atrasos nas Transmissões da Copa: Dicas Práticas

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Como Evitar Atrasos nas Transmissões da Copa: Dicas Práticas
Copa Do MundoTV AbertaTV A Cabo
📆6/13/2026 8:18 AM
📰JornalOGlobo
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Para evitar atrasos nas transmissões da Copa do Mundo, é recomendável escolher locais que priorizem transmissões rápidas e verificar o tipo de sinal.

Para evitar atrasos nas transmissões da Copa do Mundo, é recomendável escolher locais que priorizem transmissões rápidas. A TV aberta via antena digital é uma opção segura, pois oferece menor delay em comparação com streaming e internet.

Estabelecimentos como bares estão adotando antenas digitais para garantir transmissões rápidas. Além disso, escolher o local certo e verificar o tipo de sinal são dicas importantes para acompanhar os jogos em tempo real. A iniciativa do GLOBO, o Irineu, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, supervisionadas por jornalistas, para garantir a precisão dos conteúdos. Muitos bares e estabelecimentos estão preparados para os jogos da Copa, com estratégias para driblar o atraso, mas ainda assim, problemas podem ocorrer.

É importante chegar com antecedência ao local escolhido para assistir ao jogo, especialmente se for TV aberta ou TV a cabo, para evitar preocupações

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