Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Como escolher o travesseiro ideal para trabalhar com a coluna cervical

Revista News

Como escolher o travesseiro ideal para trabalhar com a coluna cervical
TravesseiroOrtopédicoCervical
📆5/22/2026 10:18 AM
📰CNNBrasil
67 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 97%

O ortopedista Lucas Ramos explica que é crucial escolher um travesseiro ortopédico adequado para manter um alinhamento adequado da coluna cervical e minimizar problemas de dor no pescoço, rigidez muscular, dor de cabeça e outros. Ele afirma que o erro mais comum é escolher o travesseiro pela maciez ou pela aparência, em vez de priorizar o apoio e o alinhamento da coluna cervical.

Com o objetivo de manter um alinhamento adequado da coluna cervical, é crucial escolher um travesseiro ortopédico adequado. O ortopedista Lucas Ramos explica que a maioria dos erros comuns nas escolhas de travesseiros se dão pela importância da maciez ou do visual em detrimento do apoio e do alinhamento da coluna cervical.

No entanto, com alguns critérios e opções a seguir, é possível encontrar o travesseiro perfeito. \n Podem entrar em conta a posição predominantemente dormida (lado, costas ou bruços), altura, firmeza e material. \n\nA posição predominantemente dormida influencia a escolha do travesseiro. Os que dormem de lado exigem um travesseiro mais alto e firme, entre 10 a 15 cm, para preencher o espaço entre o ombro e a cabeça.

Já para os que dormem de costas, o modelo pode ser de altura média ou baixa, com bom suporte para a região cervical. E para quem dorme de bruços, é ideal evitar travesseiros altos para que o pescoço não seja sobrecarregado. \nO material também deve ser considerado. A espuma viscoelástica (memory foam) e o látex são opções ortopé­dicas, pois oferecem bom suporte e se adaptam bem ao contorno da cabeça e do pescoço.

O látex, além disso, apresenta maior respirabilidade e durabilidade. \nSegundo Lucas Ramos, modelos contornados podem ser úteis para quem convive com dor crônica. \n\nA escolha do material pode ser formativa, mas o desgaste é o fator que precisa ser monitorado. recomendação geral é trocar o travesseiro a cada 1 ano e meio a 2 anos, mesmo quando ele ainda pareça estar em bom estado visualmente, para garantir uma estrutura interna resistente e apoio adequado na coluna cervical.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Travesseiro Ortopédico Cervical Como Escolher Alinhamento

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Datafolha: Lula é visto como mais experiente e Flávio, como mais inovadorDatafolha: Lula é visto como mais experiente e Flávio, como mais inovadorDatafolha: Lula é visto como mais experiente e Flávio, como mais inovador
Read more »

Como funcionam anticorpos monoclonais, usados para tratar médico com EbolaComo funcionam anticorpos monoclonais, usados para tratar médico com EbolaTratamento funciona como 'mísseis' que se ligam a alvos específicos como o vírus
Read more »

De sem-teto a bilionário: como ele conseguiu transformar US$ 700 em um império globalDe sem-teto a bilionário: como ele conseguiu transformar US$ 700 em um império globalJohn Paul DeJoria morou no carro e superou centenas de rejeições antes de erguer marcas lendárias; conheça a tática de alocação e a filosofia de recompra que moldaram sua fortuna
Read more »

'Comportamento importa como a resultado' — como essa empresa atingiu 93 pontos de engajamento'Comportamento importa como a resultado' — como essa empresa atingiu 93 pontos de engajamentoEspecializada em saúde do cérebro, a Lundbeck aposta em 'salário emocional', flexibilidade e reconhecimento para blindar o clima organizacional
Read more »



Render Time: 2026-05-22 13:30:15