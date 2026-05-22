Como escolher o travesseiro ideal para trabalhar com a coluna cervical

O ortopedista Lucas Ramos explica que é crucial escolher um travesseiro ortopédico adequado para manter um alinhamento adequado da coluna cervical e minimizar problemas de dor no pescoço, rigidez muscular, dor de cabeça e outros. Ele afirma que o erro mais comum é escolher o travesseiro pela maciez ou pela aparência, em vez de priorizar o apoio e o alinhamento da coluna cervical.

Com o objetivo de manter um alinhamento adequado da coluna cervical, é crucial escolher um travesseiro ortopédico adequado. O ortopedista Lucas Ramos explica que a maioria dos erros comuns nas escolhas de travesseiros se dão pela importância da maciez ou do visual em detrimento do apoio e do alinhamento da coluna cervical.

No entanto, com alguns critérios e opções a seguir, é possível encontrar o travesseiro perfeito.

Podem entrar em conta a posição predominantemente dormida (lado, costas ou bruços), altura, firmeza e material.



A posição predominantemente dormida influencia a escolha do travesseiro. Os que dormem de lado exigem um travesseiro mais alto e firme, entre 10 a 15 cm, para preencher o espaço entre o ombro e a cabeça.

Já para os que dormem de costas, o modelo pode ser de altura média ou baixa, com bom suporte para a região cervical. E para quem dorme de bruços, é ideal evitar travesseiros altos para que o pescoço não seja sobrecarregado.

O material também deve ser considerado. A espuma viscoelástica (memory foam) e o látex são opções ortopé­dicas, pois oferecem bom suporte e se adaptam bem ao contorno da cabeça e do pescoço.

O látex, além disso, apresenta maior respirabilidade e durabilidade.

Segundo Lucas Ramos, modelos contornados podem ser úteis para quem convive com dor crônica.



A escolha do material pode ser formativa, mas o desgaste é o fator que precisa ser monitorado. recomendação geral é trocar o travesseiro a cada 1 ano e meio a 2 anos, mesmo quando ele ainda pareça estar em bom estado visualmente, para garantir uma estrutura interna resistente e apoio adequado na coluna cervical.





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Travesseiro Ortopédico Cervical Como Escolher Alinhamento

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