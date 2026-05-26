Como criar figurinhas da Copa 2026 com IA e participar da nova trend nas redes sociais

Descubra o passo a passo para usar ChatGPT ou Gemini e transformar sua foto em uma figurinha oficial da Panini, com dicas de prompts, qualidade de imagem e ajustes para resultados realistas.
Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, as redes sociais se enchem de uma nova diversão: a criação de figurinhas personalizadas no estilo dos álbuns Panini usando ferramentas de inteligência artificial.
A proposta é simples, mas requer atenção a alguns detalhes para que o resultado se aproxime do visual clássico dos cromos oficiais. O usuário deve abrir uma conversa no ChatGPT ou no Gemini, anexar duas imagens - uma foto frontal sua, bem iluminada, e uma figurinha oficial do álbum da Copa - e inserir um prompt detalhado que peça à IA para substituir o jogador da figurinha pela sua foto, mantendo a camisa da Seleção, o layout, as cores, sombras e tipografia.
A precisão do comando e a qualidade das imagens são fundamentais, pois fotos de perfil em baixa resolução ou com fundo confuso podem gerar resultados pouco convincentes. Quando a foto está bem enquadrada e a referência visual corresponde ao padrão Panini, o algoritmo consegue reproduzir um cromo quase idêntico ao original, com o nome do usuário, posição, clube e demais dados inseridos no texto do prompt. A prática já se espalha entre diferentes faixas etárias.
Enquanto alguns pais utilizam a tecnologia para ajudar os filhos a completar suas coleções, adultos entusiastas também aderem, transformando a tradição de colecionar figurinhas em uma experiência digital e criativa. O que antes exigia a compra de álbuns físicos e a troca entre amigos agora pode ser realizado em minutos, apenas com acesso à internet e um toque de curiosidade.
Essa democratização é possível graças ao avanço dos modelos de IA, que já são capazes de entender instruções complexas de design e aplicar texturas realistas. O processo não termina na primeira tentativa; caso o cromo gerado não esteja satisfatório, basta solicitar ajustes na mesma conversa, refinando o prompt para melhorar detalhes como a posição da mão, o brilho da camisa ou a fonte do nome.
Essa iteratividade garante que o usuário alcance um resultado que realmente se pareça com a peça oficial do álbum. Para quem quiser experimentar, segue um modelo de prompt que pode ser copiado e adaptado: "Quero que remova a imagem do jogador e coloque a pessoa da segunda foto. Quero que ela esteja usando a camisa da Seleção Brasileira, mantendo o estilo, textura, sombras e cores da figurinha original. Troque o nome para [SEU NOME].
Na parte das informações coloque: [SUA POSIÇÃO] e troque o nome do time pelo time que quiser. Na equipe coloque: BRAZIL. Mantenha exatamente o mesmo estilo e tamanho da figurinha original.
" É importante substituir os campos entre colchetes pelos dados pessoais e garantir que o texto seja o mais específico possível. Além do prompt, três fatores são decisivos: a foto frontal bem iluminada, a imagem de referência fiel ao layout Panini e a clareza das instruções. Com esses cuidados, qualquer pessoa pode entrar no clima da Copa, criar suas próprias figurinhas e compartilhar nas redes sociais, reforçando a tradição do álbum enquanto explora as possibilidades que a inteligência artificial oferece
